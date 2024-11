Alviti ritrova la nazionale: Pozzecco chiama l’ala della Openjobmetis

«Senz’altro tornare in Nazionale è un obiettivo perché è il sogno di tutti i ragazzi che iniziano a giocare a pallacanestro». Lo scorso 10 settembre Davide Alviti pronunciava queste parole nel giorno in cui, per la prima volta, parlava ufficialmente da giocatore della Pallacanestro Varese.

E l’obiettivo è stato raggiunto in tempo breve: l’ala della Openjobmetis, 28 anni, è tra i 23 giocatori chiamati dal c.t. azzurro Gianmarco Pozzecco per gli impegni dell’Italia in due partite di qualificazione agli Europei 2025. Un elenco “allargato” perché nella seconda fase del raduno arriveranno otto giocatori (di Milano e Virtus oltre a Melli e Sarr) che sono impegnati in Eurolega.

Nomi alla mano però, Alviti può puntare a una maglia azzurra almeno per il primo dei due incontri in programma, quello di venerdì 22 novembre a Reykjavik con l’Islanda (il secondo è lunedì 25 a Reggio Emilia, sempre con gli islandesi). Per il giocatore laziale si tratta di un ritorno in Nazionale, avendo già vestito la canotta dell’Italia in 8 occasioni tra il 2020 (esordio nel successo contro la Russia a Tallin) e il 2022.

Con la Openjobmetis, in questa stagione, Alviti sta segnando 12,6 punti di media in 22,4 minuti di impiego a gara. Ottime le percentuali visto che l’ala ha il 55,6% da 2 e il 37,2% da 3 con 4,6 rimbalzi e 1,3 assist. La sua miglior partita è stata quella vinta contro Pistoia quando ha realizzato 29 punti con 6/10 dall’arco, il momento peggiore invece l’espulsione rimediata contro Tortona.

A seguire tutti i giocatori chiamati da Pozzecco tra i quali non c’è il fresco ex biancorosso Nico Mannion: il play faceva parte del gruppo che ha disputato il preolimpico a Porto Rico ma è stato escluso da questa tornata nonostante la presenza di diversi suoi compagni all’Olimpia. Presenti invece altri giocatori passati per Varese: Davide Moretti è nel gruppo dei 15 mentre Guglielmo Caruso e Achille Polonara sono tra gli atleti a disposizione per il secondo match.