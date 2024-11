“Amare Relazioni”: al teatro di sant’Ambrogio a Varese uno spettacolo per riflettere sull’amore e sulla società

Il 29 novembre, alle 20.45, l’Auditorium Teatro San Giovanni Bosco nel rione di sant’Ambrogio a Varese ospiterà lo spettacolo “Amare Relazioni“, portato in scena dagli studenti dei Licei Manzoni.

La rappresentazione, curata da “La Compagnia del viaggio“, affronta temi di grande attualità con uno sguardo sensibile e profondo, ponendo domande importanti sulla cultura in cui viviamo e sulle dinamiche relazionali che la caratterizzano. Lo spettacolo indaga in particolare cosa prova una ragazza quando subisce catcalling, se il patriarcato è ancora una realtà presente, e quali sono le parole e i gesti che definiscono l’amore.

Attraverso storie come quella di Anna e Marco, che rappresentano le vicende quotidiane di molte persone, lo spettacolo invita il pubblico a riflettere su aspetti fondamentali della vita, come il rispetto, le emozioni e i condizionamenti sociali che spesso influenzano le nostre relazioni. I giovani interpreti portano sul palco una narrazione che è al tempo stesso personale e universale, aprendo uno spazio di dialogo e introspezione.

Promosso da realtà importanti come Cgil Varese, Spi Cgil Varese, il Centro d’Ascolto Eos e L’Aquilone, l’evento va oltre l’ambito artistico, configurandosi come un momento di sensibilizzazione e confronto. L’appuntamento è aperto a tutti presso l’Auditorium di Via Lazzaro Papi 7 a Varese.