Besnate nel tempo: una mostra fotografica per rivivere la storia del paese

La Pro Loco di Besnate e il gruppo giovani “The Hub,” con il patrocinio dell’amministrazione comunale, presentano la mostra fotografica intitolata “Besnate nel Tempo”. Questo evento rappresenta un’occasione unica per riscoprire la storia e le tradizioni di Besnate attraverso vecchie fotografie raccolte grazie alla collaborazione dei cittadini.

L’inaugurazione della mostra è in programma per sabato 9 novembre alle 16:30, alla Sala Consiliare del palazzo comunale, in Piazza Giuseppe Mazzini. L’esposizione sarà aperta fino al 17 novembre, permettendo ai visitatori di immergersi in un passato fatto di scorci antichi, scene di vita quotidiana e collettiva, e immagini delle attività storiche che caratterizzano il paese.

Orari di apertura della mostra:

Sabato e domenica: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00

Martedì, mercoledì e giovedì: dalle 15:00 alle 18:00

Venerdì: dalle 9:00 alle 13:00.

L’iniziativa rappresenta un momento di condivisione per tutta la comunità, che ha contribuito alla raccolta delle fotografie, rendendo possibile la creazione di una testimonianza visiva del passato di Besnate. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Pro Loco di Besnate tramite email all’indirizzo info@prolocobesnate.it o visitare il sito www.prolocobesnate.it.