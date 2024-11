Blitz di Starmaleinprovincia: il comitato è sbarcato sull’isolino Virginia “neonata Repubblica”

Con un blitz dal sapore garibaldino venerdì 7 novembre un gruppo di cittadini della neonata Repubblica, autoproclamatasi indipendente il 2 Giugno 2024, è sbarcato sull’Isolino Viriginia.

Dietro ci sono quelli di “SMIP”, il gruppo di Stare Male In Provincia, che attraverso l’account social satirico racconta il Varesotto in modo ironico, tra luoghi imperdibili e lo splendido meteo con pioggia ricorrente, tra meme e “riscrittura” di loghi celebri adattati al Varesotto.

Il Comitato, dopo l’annuncio dello scorso giugno, ha festeggiato lo sbarco con un piccolo rinfresco, seguito all’apposizione della bandiera della Repubblica e alla lettura in loco della dichiarazione di indipendenza.

Il Comitato di liberi cittadini sottolinea che stanno proseguendo i lavori per ottenere il riconoscimento formale della nuova Repubblica da parte di organizzazioni e stati stranieri. “Guardiamo con fiducia al futuro della Repubblica, consapevoli che la strada è lunga e in salita”, queste le parole degli organizzatori dello sbarco.

“Abbiamo il sostegno di centinaia di abitanti della provincia di Varese, che hanno formalmente fatto richiesta per diventare cittadini della nuova Repubblica. Il mandato popolare è chiaro, non possiamo fermarci qui. Oggi è un passo simbolico, ma fondamentale per continuare questo percorso”. E ancora: ”Rivolgiamo il nostro appello alle autorità dello stato Italiano e al comune di Varese, affinché riconoscano la portata storica di questa missione e facilitino il percorso verso una completa indipendenza della Libera Repubblica dell’Isolino Virginia”.