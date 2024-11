Blocco di Bancomat e carte di credito in Italia, disagi per il secondo giorno

Se ne sono accorti pressoché tutti: pagare con Bancomat o carta di credito una spesa, alla macchinetta delle sigarette, al distributore di benzina era impossibile nella giornata di giovedì 28 novembre. E in molti casi ancora oggi, venerdì 29 novembre.

Un problema non ancora del tutto risolto, che ha reso difficile anche i pagamenti con app su diversi servizi, per acquisti o servizi (ad esempio per biglietti del treno o reti di trasporto pubblico locale).

A segnalare i problemi fin dalla mattina di giovedì è stata Worldline, società digitale francese fornitrice di servizi di pagamento digitale, seguita poi da Nexi Payments e dal circuito Bancomat.

Il “disservizio rilevato dalle ore 11.25 relativo ai circuiti Bancomat e Pagobancomat, secondo quanto comunicatoci è da imputarsi alla problematica segnalata da Worldline di un incidente relativo a un’interruzione generica e diffusa della rete in Italia, che sta avendo impatti su vari servizi di pagamento”, ha spiegato la società Bancomat in una nota.

Worldline ha confermato anche nel pomeriggio di giovedì: “I servizi di Worldline hanno risentito di problemi di connessione ai suoi data center in Italia, a causa di un’interruzione di servizio da parte di terzi” La società parla anche di “alcuni effetti collaterali in altri mercati. I nostri team sono completamente mobilitati per risolvere la situazione”.

In mattinata di venerdì Worldline ha aggiornato in una nota che “giovedì 28 novembre 2024, al mattino, i servizi Worldline sono stati interessati da problemi di connessione. La causa principale dell’interruzione è stata identificata. I lavori di installazione delle condotte del gas delle autorità locali hanno danneggiato gravemente i cavi e la rete del nostro fornitore”. Alcune fonti hanno riportato a media italiani che l’incidente sarebbe avvenuto in Canton Ticino.

Quando finiranno i disagi? “Si prevede che i lavori di ripristino da parte del nostro fornitore inizino nel corso della giornata”.

Ancora in mattinata nei supermercati veniva comunicato che c’erano problemi con diversi circuiti di pagamento di banche italiane, tra cui alcuni degli istituti più presenti nel territorio di Varesotto e Alto Milanese.

La Banca d’Italia “sta monitorando le difficoltà operative che si sono verificate in alcuni servizi di pagamento con carte di credito e di debito”, attraverso la Codise, la struttura specifica per il coordinamento delle crisi operative della piazza finanziaria italiana.