“BUTAI”: l’arte del Kamishibai prende vita a Luino

Il Comune di Luino e Il Teatro dei Burattini di Varese inaugurano il 30 novembre 2024, alle ore 17 a Palazzo Verbania, l’esposizione “BUTAI” di Chicco Colombo. Un evento unico che celebra il Kamishibai, l’antica tradizione giapponese del teatro di carta, reinterpretata con creatività e maestria.

La mostra presenta circa 25 Butai, teatrini progettati per raccontare storie con immagini e parole, che riflettono l’intensa ricerca artistica di Colombo. L’esposizione esplora molteplici filoni creativi: dall’approccio architettonico innovativo che supera le forme tradizionali, all’uso della pittura come decorazione e narrazione. Tra le opere in esposizione, alcuni Butai sono dedicati ad artisti e autori di spicco, come Kveta Pakovska, Enrico Baj e Gianni Rodari, omaggiando il loro contributo artistico e culturale.

Afferma Chicco Colombo: “Il Kamishibai non è solo un’esperienza di lettura, ma un vero e proprio teatro che vive secondo le regole della messa in scena e della rappresentazione. Con i miei Butai voglio coniugare l’antica tradizione giapponese con nuove strade contemporanee, esplorando il dialogo tra linguaggi come musica, teatro delle ombre, poesia e molto altro.”

La mostra sarà arricchita da spettacoli e workshop dedicati all’approfondimento dell’arte del Kamishibai. Gli spettacoli, condotti da Chicco e Betty Colombo, si terranno il 1° dicembre 2024 e il 5 gennaio 2025, alle ore 16 e 17:30 a Palazzo Verbania, su prenotazione.

Inoltre, dal 7 al 21 dicembre, saranno organizzati tre workshop – sempre a Palazzo Verbania – pensati per educatori, insegnanti e appassionati:

– 7 dicembre, ore 10:30 – 12:30: Conoscenza e costruzione del Butai;

– 14 dicembre, ore 10:30 – 12:30: Tecniche di racconto con il Kamishibai;

– 21 dicembre, ore 10:30 – 12:30: Come scrivere e presentare una storia con il Kamishibai.

La mostra – aperta fino al 7 gennaio – sarà visitabile dal mercoledì alla domenica, con orari 10:00-13:00 e 15:00-18:00, e resterà aperta anche durante le festività, ad eccezione di alcune date (locandina apertura mostra). Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 393 3315016 o scrivere a chiccocolombo@gmail.com