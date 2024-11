Cara VareseNews, ecco le puntate del nostro podcast

“Autunno del 1997, quando il web era ancora una frontiera inesplorata e Google non era ancora stata fondata, nasceva Varese News”. Inizia così il trailer del podcast che noi di VareseNews abbiamo realizzato con Chora Media, la prima podcast company italiana. Si intitola Cara VareseNews ed è un podcast di nove puntate distribuito sulle principali piattaforme audio gratuite e su Youtube.

Le prime due puntate sono uscite il 7 novembre, le successive escono ogni giovedì.

Ep.1 – Dopo 28 anni un fiocco rosa in Val Veddasca

Nel 2019 in Val Veddasca è finalmente nata una bambina, la prima dopo 28 anni. La sua storia e quella dei suoi genitori Laura e Roberto ha fatto il giro del mondo.



Ep.2 – La mail che fece luce sul delitto di Cadrezzate

È il 7 gennaio del 1998 quando Cadrezzate, un piccolo borgo di 1500 abitanti affacciato sul lago di Monate, viene sconvolto da una notizia: Elia Del Grande, un ragazzo di 23 anni, ha ucciso i suoi genitori e suo fratello.

Ep.3 – Cara VareseNews

Dal maggio 2006 al settembre 2008 a Varesenews arrivarono oltre dodicimila mail da parte dei suoi lettori. Quelle stesse mail divennerò uno spettacolo teatrale.

Ep.4- A chi lascio la mia azienda?

La CB Ferrari è un’azienda metalmeccanica di Mornago. Renato Bianchi, il titolare, ha già una certa età e quindi vorrebbe venderla. Nel novembre del 2011 c’è il passaggio ufficiale alla nuova proprietà e per i dipendenti ci sarà una grandissima sorpresa.

Ep.5- Il caffè di Rosalia

Rosalia invitò i giornalisti di Varesenews a bere il caffè nella sua casa di Cavona a Cuveglio. Era quella la prima uscita di un’iniziativa promossa dal giornale per incontrare i lettori.

Ep.6- Dall’ex scuola Marconi al laboratorio per il giornalismo

La chiusura della scuola di Sant’Alessandro di Castronno e l’incontro con Vincenzo, ex alunno e imbianchino che è tornato in quelle aule 27 anni dopo.

Ep.7- Galeotta fu Malpensa. La storia d’amore di Dolores e Attilio

La storia di Attilio e Dolores che per quattro anni vivono all’interno dell’aeroporto di Milano Malpensa.

Ep.8- Expo 2015 quando il mondo passò dalla provincia di Varese

Il mediatore culturale Thierry Dieng racconta la sua storia in un intreccio di incontri, l’accoglienza di un gruppo di migranti e diverse iniziative.

Ep.9- Charlie Sax

L’intervista a Charlie Yelverton, il racconto dai campi da basket fino all’amore per il sax.