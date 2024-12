Ecco dieci podcast del 2024 da ascoltare secondo Daniele Vaschi (in arte Ariele Frizzante)

Abbiamo chiesto a Daniele Vaschi, podcaster del varesotto e vincitore del Premio Podcast dell’Anno de IlPod (con Comprami, scritto con Andrea Franceschi per il Sole24Ore) la sua classifica personale dei migliori podcast del 2024 (spoiler: trovate altre recensioni sul suo profilo Instagram a nome Ariele Frizzate alla rubrica “Senti Questo”).

Non è affatto semplice stilare una classifica dei migliori podcast del 2024, il numero delle nuove pubblicazioni ha oramai raggiunto livelli che rendono praticamente impossibile ascoltarli tutti.I Podcast sono aumentati ma le ore del giorno sono ancora rimaste le stesse di prima. Nel tentativo di selezionare i miei 10 ascolti preferiti per quest’anno, ho dovuto allora giocare di sottrazione, escludendo da questa lista le interviste, gli approfondimenti, le chiacchierate e i formati continuativi. Concentrandosi sulla tipologia di podcast che io preferisco, quelli dove si ascoltano storie.

E poi il silenzio, il disastro di Rigopiano.

Il 18 gennaio 2017 una valanga ha travolto l’Hotel Rigopiano, in Abruzzo, uccidendo 29 delle 40 persone intrappolate lì da ore, tra neve e terremoti. Pablo Trincia insegue questa tragedia raccogliendo le voci dei suoi protagonisti. Il racconto ricostruisce tutti i passaggi che hanno portato a quella che non doveva essere una tragica fatalità. A 8 anni di distanza dalla tragedia ci resta il ricordo della forza distruttrice di quella massa di neve e molte domande alle quali i sopravvissuti e i parenti delle vittime ancora oggi pretendono delle risposte.

Scritto da Debora Campanella e Pablo Trincia.

Produzione: Sky Original by Chora Media

8 episodi – 6 ore e mezza di ascolto.

Pubblicato dal 17 Ottobre 2024

Il Falso

Il Falso è una storia piena di libri: libri comprati e rubati, libri mutilati, libri veri e libri copiati. Massimo De Caro, ex direttore della Biblioteca dei Girolamini di Napoli ne è il protagonista. La giornalista Paola Manduca ha raccolto la sua voce e quella di diversi personaggi sparsi per il mondo che hanno avuto a che fare con le vicende che lo hanno coinvolto. Un amore, il suo, per i libri antichi che lo porta dalla bibliocleptomania fino al delirio di onnipotenza che gli suggerisce di falsificare un libro del 1610 di Galileo Galilei. In maniera pressoché perfetta. Opera di un genio o semplice frode internazionale? Questo podcast rende avvincente il furto di libri antichi.

Scritto da Paola Manduca

Produzione: Rai play sound

7 episodi – 3 ore e mezzo scarse di ascolto.

Pubblicato: 31 Ottobre 2024

https://www.raiplaysound.it/programmi/ilfalso

Gianni

All’interno di un vecchio scatolone abbandonato, Caroline ritrova, per caso, tre audiocassette registrate negli anni ’80 da suo zio, un uomo psicologicamente fragile, scomparso anni prima. Gianni è un viaggio intenso alla scoperta di questo zio e mentre sua nipote lo ritrova lo ritrovi anche tu. Perché episodio dopo episodio, senti che la voce di Gianni incisa per restare lì rinchiusa nella sua stanza in realtà sta parlando a te. Sta parlando di te. Nell’ultimo episodio si scopre di come “Gianni” prima di diventare podcast fosse già uno spettacolo teatrale degli stessi autori. La sensazione che si prova è che questa precedente esperienza con la storia, ha reso la sua versione podcast realmente intensa.

Scritto da Carolin Baglioni e Michelangelo Bellani

Prodotto da Baby Hurricane

8 episodi – 4 ore e mezza scarse di ascolto

Pubblicato dal 04 Ottobre 2024

Ho conosciuto Kurt Cobain

Paolo Maoret in questo documentario sonoro, ci permette di inseguire i Nirvana di Kurt Cobain nei loro concerti italiani. Il racconto è affidato a chi ha visto quelle esibizioni, a chi le ha organizzate, a chi ha conosciuto Kurt Cobain e ad aneddoti leggendari da tramandare. Il racconto di queste esibizioni italiane è un meraviglioso spaccato sulla fulminea parabola di Kobain e dei Nirvana. In pochissimi anni passarono dallo stare molto scomodi dentro a uno sgangherato furgoncino a diventare la band riferimento di una nuova generazione di giovani. Scoprendo, purtroppo per noi, che anche li, in cima alle classifiche, Kobain si sarebbe trovato forse anche più scomodo di quando era incastrato nel furgoncino dal quale aveva iniziato il viaggio.

Scritto da Paolo Maoret

Autoproduzione Piombo Podcast (nella sinossi degli episodi trovi il link paypall per sostenere il loro progetto)

7 episodi 3 ore e mezza di ascolto

Pubblicato 15 Dicembre 2024

Quella di Varese, lo sappiamo, è da sempre una provincia tranquilla. Una provincia che, suo malgrado, diventa l’epicentro di uno dei fatti di cronaca più sconvolgenti del paese. Questa è una storia che comincia come tante, in una provincia come tante, tra persone come tante, ma che prosegue e finisce lasciandosi dietro una lunga scia di sangue, una delle più cruente che la cronaca nera italiana abbia mai raccontato. Questa è la storia delle Bestie di Satana.

Scritto da Antonio Cristiano e Marco Maisano.

Produzione: OnePodcast

7 episodi – 3 ore e mezza di ascolto

Pubblicato dal: 16 aprile 2024

L’ADHD è il disturbo del momento: molti ce l’hanno, tutti credono di averlo. Ma che cosa è davvero? Perché per quanto sui media e sui social se ne parli moltissimo, nella maggior parte del casi è difficile uscire da due visioni polari: quella che definisce l’ADHD come moda, un non problema che non ha certo la dignità di un disturbo, e quella opposta, che invece vorrebbe l’ADHD come una specie di potere mutante che dà a chi ne è affetto capacità da supereroe. Ovviamente, la verità è un’altra. Per capirne di più Gianpiero Kesten ha incontrato esperti, terapeuti, psichiatri e pazienti. E soprattutto si è tuffato di testa nel mondo delle diagnosi, quelle vere, portandosi a casa una consapevolezza inaspettata con cui ha dovuto fare i conti in prima persona, cambiando radicalmente il percorso che aveva immaginato per questo racconto. Avanti Veloce è il diario di viaggio di un adulto con ADHD in cui si affrontano i molti aspetti della vita quotidiana di chi ne è affetto. Lavoro, legami, vita sociale. Ma anche e soprattutto le incertezze, il senso di colpa e il sentirsi diversi. Tutte caratteristiche che necessitano di metodo e strategia per avere una vita il più possibile normale. E non solo per chi è ADHD. Ma anche per chi convive o si relaziona con chi ce l’ha.

Scritto da Gianpiero Kesten

Produzione: Rai play sound

8 episodi – 2 ore e mezza di ascolto

Pubblicato dal: 5 Settembre 2024

https://www.raiplaysound.it/programmi/avantiveloce-viaggionelladhd

Il 25 gennaio 2011 l’Italia si sveglia con una notizia inquietante: la salma di Mike Bongiorno è stata trafugata dal piccolo cimitero sul lago Maggiore nel quale riposava. Da quel momento, cominciano undici mesi di angoscia e indagini serrate per riportare il re della TV al suo meritato riposo eterno. In Mike – Storia di una salma rubata, ripercorriamo le tappe di questa vicenda drammatica, surreale e ancora misteriosa, tra indagini, inseguimenti rocamboleschi, cacce al tesoro, medium, e ipotesi più o meno attendibili. Questo podcast racconta quei mesi angoscianti, in cui tutti gli italiani hanno seguito l’ultimo grande colpo di scena di uno dei personaggi più iconici della televisione.

Scritto da : Giulia Depentor e Giulio D’Antona

Produzione: OnePodcast

6 episodi – 3 ore di ascolto

Pubblicato dal 4 Settembre 2024

“Come una marea” è il podcast di Radio 24 che ricostruisce le 87 ore di TSO di Franco Mastrogiovanni, un maestro elementare di 58 anni ricoverato presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, il 31 luglio 2009. 87 ore in cui è stato legato mani e piedi e non ha potuto muoversi, mangiare o lavarsi. 87 ore che lo hanno portato a una morte lenta e terribile, che lo ha portato via, come una marea.

Scritto da Francesca Zanni ed Enrico Bergianti

Produzione: Radio24

6 episodi – 4 ore scarse di ascolto

Pubblicato: 10 Giugno 2024

Nei primi anni ’70 l’eroina comincia a diffondersi in tutta Italia. Ne fanno uso sia ragazzi di buona famiglia, sia chi vive ai margini. E’ una droga trasversale, ammalia e incuriosisce tutta una generazione che vuole ribellarsi alla precedente, che vuole sentirsi libera. Libera di esprimersi, di sperimentare, di evadere da una realtà che gli va stretta. L’autore del podcast ha intervistato chi l’eroina la consumava e la spacciava, chi l’ha vista arrivare ma non ha potuto fare nulla, chi ha provato a dare una via d’uscita a quei ragazzi e chi, quel fenomeno, lo studia e tenta di contrastarlo.

Scritto da Masiar Pasquali

Autoproduzione

8 episodi – 4 ore abbondanti di ascolto

Pubblicato dal 9 Agosto 2024

Cosa succede se un classico della letteratura, un’opera un po’ fuori dagli schemi come il Moby Dick di Herman Melville, finisce per incrociare la vita di un giovane artista di teatro? Da un libro trovato per caso su una panchina di un traghetto nel centro del Mediterraneo inizia una inaspettata avventura. Tra appunti a bordo pagina e curiose interviste, riflessioni e colpi di scena, Davide Lorenzo Palla ci accompagna insieme al capitano Achab nella caccia alla balena più famosa di sempre. Un incredibile e metaforico viaggio che vive di una tensione continua tra la sete di vendetta e la ricerca di senso. Il romanzo così prende vita e si confonde con le nostre vite, parlando a ciascuno di noi. Un’avventura da affrontare con l’audacia del marinaio: da protagonista.

Scritto da Davide Lorenzo Palla

Produzione: Frame per Rai Radio 3

4 episodi – 2 ore di ascolto

Pubblicato: 9 Settembre 2024

https://www.raiplaysound.it/programmi/laricercadellabalenabianca