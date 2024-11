Castellanzese e Breno non si fanno male: al “Provasi” termina 2-2

La sfida andata in scena al Provasi tra Castellanzese e Breno è terminata in pareggio con il punteggio di 2-2. La formazione di casa si è portata in vantaggio all’11 del primo tempo con un super gol realizzato da Lacchini che dal limite dell’area ha lasciato partire un missile terra-aria terminato all’incrocio dei pali. La risposta degli ospiti non è tardata ad arrivare perché, al 14’ Tagliani ha ribadito in rete un pallone schizzato verso il centro dell’area dopo aver impattato il palo su una conclusione di Guerini su punizione. Il gol del sorpasso della squadra ospite è arrivato al 40’ con un bellissimo colpo di tacco di Minessi. La squadra di mister Corrado Cotta ha trovato il gol del pareggio al 28’ della ripresa grazie ad un colpo di testa di Serra. Con questo pareggio la situazione di classifica due squadre rimane sostanzialmente invariata con il Breno che mantiene il punto di vantaggio sui neroverdi.

Fischio d’inizio

La Castellanzese inizia con il solito 3-5-2 che prevede Poli in porta, la difesa a tre è composta da Gritti, Robbiati e Bernardi. Sulle corsie laterali ci sono Rusconi e Boccadamo, mentre al centro Lacchini, Castelletto e Di Coste. Colombo e Padovan compongono la coppia offensiva.

Il Breno risponde con un 4-3-3 con Del Vecchio tra i pali, davanti all’estremo difensore il quartetto composto da Peli, Tagliani, Suardi e Lorini. I tre di centrocampo sono Papa, Quaggiotto e Cristini. In avanti Minessi è affiancato dalle ali Guerini e Verzeni.

L’arbitro della gara è il signor Alessandro Niccolai di Pistoia coadiuvato dagli assistenti Antonio Bruno e Federico Cocco, entrambi di Lanciano.

Primo tempo

Dopo un avvio di studio, la Castellanzese si porta in vantaggio all’11’ con un grandissimo gol di Lacchini, il quale intercetta un pallone al limite dell’area e lascia partire un destro che si insacca all’incrocio dei pali. Il Breno prova a reagire con un colpo di testa da centro area di Minessi che non inquadra lo specchio della porta. Al 14’, Guerini batte un bellissimo calcio piazzato dal limite dell’area e colpisce il palo con il pallone che dopo l’impatto finisce sui piedi di Tagliani il quale a porta vuota non può fare altro che segnare il gol dell’1-1. Dopo il gol del pareggio la partita si blocca con le due squadre che provano entrambe a sfondare in avanti, ma entrambe commettono sistematicamente errori che non consentono di concretizzare gli attacchi. Questa situazione continua fino al 40’ quando Minessi imbeccato da un suo compagno in area di rigore si inventa un bellissimo colpo di tacco e mette il pallone alle spalle di Poli per il 2-1 in favore della squadra di mister Davide Bersi. La Castellanzese non riesce a reagire al gol subito e il primo tempo si chiude dopo due minuti di recupero con il Breno in vantaggio per 2-1.

Secondo tempo

Il Breno va vicino al terzo gol dopo cinque minuti, con Guerini che al termine di un contropiede conclude con un sinistro a giro che esce di pochi centimetri rispetto al palo alla destra di Poli. La Castellanzese fatica molto a costruire azioni pericolose in cerca del pareggio e il primo squillo neroverde della ripresa arriva al 22’ con un colpo di testa di Robbiati bloccato senza problemi da Del Vecchio. Al 28’ la Castellanzese riesce a trovare il gol del pareggio con il neoentrato Serra, bravo a spizzare un pallone di testa indirizzando la sfera nell’angolino alla destra del portiere ospite. Al 37’ la squadra di mister Corrado Cotta sfiora il controsorpasso con Padovan che calcia di controbalzo col sinistro e la sfera sfiora di poco il palo. All’attaccante neroverde risponde Bassini che dalla fascia sinistra si accentra e conclude di destro con il pallone che anche in questa occasione esce di poco a fil di palo. Al 45’ Robbiati ci prova con una gran botta dalla distanza con il tiro che esce di poco. Nel corso dell’ultimo minuto di recupero dei quattro concessi, la formazione di casa va vicina al gol della vittoria con Di Coste che devia un cross di Padovan dal centro dell’area, ma il tiro è debole e Del Vecchio riesce a bloccare. La partita termina con il punteggio di 2-2.

TABELLINO

CASTELLANZESE – BRENO 2–2 (1-2)

RETI: 11’ pt Lacchini (C), 15’ pt Tagliani (B), 40’ pt Minessi (B), 29’ st Serra (C)

CASTELLANZESE (3-5-2): Poli; Robbiati, Gritti, Bernardi; Rusconi (23’ st Serra), Di Coste, Lacchini, Castelletto, Boccadamo; Colombo (38’ st Fall), Padovan. A disposizione: Mangano, Rodolfo Masera, Beretta, Marrone, Ruschena, Confalonieri, Amato. Corrado Cotta

BRENO (4-3-3): Del Vecchio; Peli (35’ st Gentili), Tagliani, Suardi, Lorini; Papa, Quaggiotto (43’ st Contessi), Cristini; Guerini (21’ st Randazzo), Minessi, Verzeni (35’ st Bassini). A disposizione: Serio, Gussago, Berna, Beduschi, Rusconi. Allenatore: Davide Bersi

ARBITRO: Alessandro Niccolai di Pistoia; assistenti Antonio Bruno di Lanciano e Federico Cocco di Lanciano

AMMONITI: 43’ pt Boccadamo (C), 4’ st Tagliani (B), 27’ st Randazzo (B), 34’ st Verzeni (B), 48’ st Cristini (B)

RECUPERO: 2’ + 4’