Castellanzese in trasferta ad Arconate, per la Varesina sfida al vertice con l’Ospitaletto

In questo fine settimana, le squadre del Girone B di Serie D scenderanno in campo per la dodicesima giornata di campionato. Sabato 2 novembre alle 14.30 ci sarà l’anticipo tra Nuova Sondrio e Casatese Merate, invece domenica 3 novembre sempre alle 14.30 verranno giocate le restanti nove partite. La Castellanzese impegnata sul campo del fanalino di coda Arconatese, mentre la Varesina riceverà a Venegono Superiore la capolista Ospitaletto per una super sfida d’alta classifica.

VARESINA – OSPITALETTO

Al Varesina Stadium andrà in scena una sfida molto importante tra le prime due forze del Girone B di Serie D. La Varesina viene da due vittorie consecutive contro Folgore Caratese e Club Milano che l’hanno rilanciata in classifica ed ora i rossoblù occupano la seconda piazza in solitaria a +3 dal terzetto composto da Desenzano, Sant’Angelo e Pro Palazzolo. Per la squadra di mister Marco Spilli la vetta della graduatoria occupata proprio dall’Ospitaletto dista tre lunghezze, quindi con una vittoria le Fenici aggancerebbero la formazione Orange sul gradino più alto. La squadra allenata da mister Andrea Quaresmini sta disputando un grandissimo campionato collezionando fin qui otto vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. La formazione bresciana domenica cercherà di ottenere il nono risultato consecutivo e il quarto successo consecutivo. L’unico inciampo stagionale per gli ospiti è arrivato alla terza giornata nella gara interna contro il Magenta. Tra le due formazioni non ci sono precedenti.

ARCONATESE – CASTELLANZESE

La Castellanzese andrà a fare visita all’Arconatese formazione ultima in classifica che però nelle ultime giornate sta provando a risalire la china, infatti, dopo una partenza da horror con 0 punti in sette giornate, la squadra allenata da mister Giovanni Livieri nelle ultime quattro partite ha portato a casa 1 vittoria e 3 pareggi che le hanno consentito di totalizzare 6 punti e avvicinare la zona salvezza. Dal canto loro i neroverdi di mister Corrado Cotta devono cercare di tornare a fare punti dopo le due sconfitte consecutive contro Magenta e Pro Palazzolo. Tra le due squadre le partite disputate fin qui sono sette a partire dalla stagione 2019-2020, con l’unica eccezione dell’annata 2022-2023 quando le due compagini militavano in diversi raggruppamenti. Il bilancio è assolutamente equilibrato con tre vittorie a testa e un pareggio. Nella passata stagione la formazione neroverde si impose sia all’andata che al ritorno.