Centinaia di persone all’Alpe Tedesco per la Lanternata di San Martino

Musica, storie e centinaia di piccole fiammelle nel bosco hanno illuminato la dodicesima Lanternata di San Martino in vetta all’Alpe Tedesco. Domenica 10 novembre oltre cento bambini, accompagnati dai loro genitori, hanno aderito alla suggestiva manifestazione promossa anche quest’anno da Associazione On per accogliere con fiducia il periodo più buio dell’anno. Le lanterne hanno illuminato il sentiero lungo la passeggiata accompagnata da canti, racconti e dalla musica di arpa, chitarra e voce.

Lo scopo della Lanternata è avvicinare bambini e famiglie alla natura, da vivere con rispetto e senza paura. Una missione educativa cui si aggiunge la vocazione benefica, dato che l’intero ricavato della serata sarà devoluto a Fondazione Giacomo Ascoli per il progetto Il Faro, la struttura di Largo Flaiano a Varese destinata ad accogliere famiglie, ricercatori, specializzandi e, in generale, chi si prende cura dei bambini dell’Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Del Ponte.

Sono stati proprio i bambini dell’Oncoematologia pediatrica e dell’asilo di Cuasso al Piano, assieme ai volontari di associazione On e di Fondazione Giacomo Ascoli, a realizzare nei giorni precedenti l’evento le originali e colorate lanterne messe a disposizione dei partecipanti per illuminare il sentiero durante la passeggiata.

Ad accogliere tutti assieme a Max Laudadio, presidente di associazione On, la musica dell’arpista Elena e del chitarrista Moreno. E poi Niccolò che ha raccontato le storie di Pulcinello e di San Martino, presente in carne ed ossa nel bosco in groppa a un cavallo del Valley’s Ranch. Infine, per tutti, nella radura allestita da Protezione civile e Alpini di Cuasso, una merenda a base di biscotti realizzati da Buosi e Bacilieri, tè e vin Brulè caldi da sorseggiare in quota con i canti del duo voce e chitarra acustica Sara e Laura.

Per tutti il ringraziamento di Samantha Fezzardi, responsabile della lanternata, che ha dato appuntamento ai partecipanti al 6 dicembre, con l’inaugurazione dell’ormai tradizionale pista di pattinaggio in vetta a Cuasso al Monte: la più panoramica della valle.

Per continuare a sostenere Fondazione Giacomo Ascoli il prossimo appuntamento è per giovedì 14 novembre al teatro di Varese dove Mdf e Rock School daranno vita al Concerto per il Faro, intonando i brani che hanno fatto la storia della canzone italiana e rock nel mondo. Info e biglietti li trovate cliccando qui