Chiusura dell’ingresso principale della questura di Varese per lavori di ristrutturazione

La questura di Varese comunica che a partire dalla mattina del 29 novembre e fino al 1° dicembre 2024, verranno effettuati dei lavori di rinnovamento che interesseranno l’ingresso principale e la sala d’aspetto della Questura di Varese.

In considerazione di ciò, gli utenti potranno accedere alla struttura dal portone sito in Via Ghiringhelli, ove sarà presente personale della Polizia di Stato, coadiuvato da volontari dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, che li accompagnerà agli uffici interessati.