“Christmas is coming”: al Condominio di Gallarate il concerto che fa bene al cuore

Il 29 novembre al Teatro Condominio di Gallarate Solevoci porta in scena uno straordinario spettacolo di coro e orchestra per sostenere i progetti dell’associazione Ama il tuo Cuore.

“Christmas Is Coming” è uno strepitoso concerto natalizio – patrocinato dal Comune di Gallarate – che porterà in scena coro e orchestra

Una serata davvero speciale a favore di Ama il tuo Cuore, l’associazione di volontariato gallaratese che si propone di promuovere sul territorio iniziative per prevenire le malattie cardiovascolari e per affrontare i problemi dei pazienti affetti da queste patologie.

L’evento è firmato Solevoci, l’associazione di promozione sociale varesina, attiva dal 2007 nella promozione della musica corale Pop. «Il nostro concerto di Natale per coro e orchestra – sottolinea Fausto Caravati, presidente di Solevoci – è una vera celebrazione della musica, della generosità e della solidarietà. Siamo entusiasti di offrire al pubblico una serata indimenticabile, mentre raccogliamo fondi per una nobile causa».

Lo spettacolo Christmas in coming

Unico nel suo genere, lo spettacolo Christmas Is Coming porterà in scena un repertorio eclettico che spazia dai tradizionali canti natalizi al pop e gospel contemporaneo. Sonorità a cappella, vero know how di Solevoci, insieme a brani accompagnati da un’orchestra composta da una sezione di archi, di fiati e dalla classica sezione ritmica (Piano, Organo Hammond, chitarra, basso e batteria).

Saliranno sul palco: il Greensleeves Gospel Choir, i Blooming Kids, Le Pop Up, i SoulKeys, il Vocal Experience, con la partecipazione di Musaico Orchestra.

Un concerto solidale

I fondi raccolti dalla vendita dei biglietti andranno a sostenere, in particolare, tre progetti: “Cuorelandia” che si svolge nelle scuole per insegnare corretti stili di vita fin dalla giovane età; “La mano sul cuore” rivolto ai volontari del Primo Soccorso con un intervento formativo sul massaggio cardiaco e “La scossa al cuore” per favorire la diffusione dei Defibrillatori semiautomatici sul territorio.

Per i biglietti

Si possono prenotare su Ticketone (qui) o direttamente in teatro Condominio.