Classi aperte per l’open day della scuola dell’infanzia Rodari di Varese

La Scuola dell’infanzia Rodari si apre ai futuri iscritti e invita le famiglie il 2 e il 3 dicembre a vivere dei momenti in asilo assieme a bambini e maestre. Non il solito open day quindi, ma una una vera e propria Scuola aperta ai futuri iscritti e ai loro genitori che potranno entrare nella quotidianità delle classi “per vivere un assaggio di esperienza scolastica”. Ad accoglierli laboratori dedicati in cui immergersi con l’aiuto di persone adulte e piccine, che sono l’anima stessa della materna.

La Scuola dell’infanzia Rodari è statale e fa parte del IC Varese4 Anna Frank. Conta di tre sezioni con bambini di età eterogenea dai 3 ai 6 anni e due maestre per ogni sezione cui si aggiungono un’insegnante di potenziamento e un’insegnante di sostegno. Oltre alle aule i bambini hanno a loro disposizione due saloni, un ampio giardino e tanti progetti.

La scuola si trova in via Tagliamento 23, alle Bustecche, e conta da sempre di prescuola e doposcuola. Il servizio da quest’anno è potenziato, con apertura già alle 7 del mattino e chiusura alle ore 18, per facilitare i genitori che lavorano su turni, a cominciare dai dipendenti dei vicini ospedali.

Ogni anno c’è un filo narrativo che unisce tutte le attività proposte ai piccoli alunni: quest’anno il tema è quello dei quattro elementi. A questo sono legati diversi laboratori, a partire dallo yoga bimbi, orto, biblioteca, intercultura, inglese e le uscite didattiche che coinvolgono tutti gli alunni.

Per i più grandi spno attivi anche un laboratorio artistico e un progetto di continuità con la scuola primaria, mentre i mezzani di 4 anni sperimentano un laboratorio musica e corpo.

La scuola dell’infanzia Rodari sarà aperta a bambini e genitori dei futuri iscritti nel pomeriggio di lunedì 2 dicembre, dalle ore 14 alle 15, e l’indomani mattina, martedì 3 dicembre con un doppio turno alle ore 9.30 e alle 10.30.

Per partecipare ai momenti di open day è necessario prenotare telefonicamente l’orario prescelto al numero 0332 261476.