Primo giorno d’asilo al rinnovato nido comunale Le Costellazioni di Varese

Primo giorno di asilo oggi, lunedì 13 gennaio, per il nido comunale Le Costellazioni di via Tagliamento a Varese, appena ristrutturato e ampliato con i fondi del PNRR.

Ad accogliere i bimbi in questa mattinata speciale, assieme alle insegnanti, anche il sindaco Davide Galimberti e parte della giunta comunale, entusiasta di poter restituire alla città un asilo rinnovato, più grande ed efficiente dal punto di vista energetico, pronto a diventare un punto di riferimento per le famiglie della città.

«Teniamo molto alla riqualificazione di questo asilo nido, simbolo dell’impegno della nostra Amministrazione comunale a sostegno di bambini e famiglie», ha detto il sindaco ricordando anche il rinnovo costante, dal 2020 della misura Nidi gratis per abbattere il costo delle rette. «Siamo convinti che i Comuni debbano avere un ruolo fondamentale nelle politiche di sostegno alla natalità, e per farlo devono poter contare sui tresferimenti statali che invece vengono costantemente ridotti – ha aggiunto Galimberti citando le richieste del presidente nazionale Anci (associazione nazionale comuni italiani), Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli – L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è migliorare la qualità di vita dei cittadini di Varese, potenziando servizi e strutture per tutti, anche i bambini più piccoli».

UN POLO EDUCATIVO E SCOLASTICO

Il giardino del nido comunale Le Costellazioni confina con l’area verde della primaria Medea e con la scuola dell’nfanzia statale Rodari (entrambe parte dell’IC Varese 4 Anna Frank), dove l’Amministrazione Comunale ha avviato quest’anno il pre prescuola e il post – doposcuola per ampliare il servizio dalle 7 del mattino alle ore 18 nel pomeriggio.

«Lo scopo è migliorare e ampliare i servizi per le famiglie sostenendo la genitorialità in un percorso orizzontale e verticale, che va dalla primissima infanzia agli adolescenti, da 0 a 14 anni, offrendo ai genitori un sostegno concreto, partecipato e graduale che li accompagni in ogni tappa della crescita dei figli», ha aggiunto l’assessora ai servizi educativi Rossella Dimaggio. Con lei anche anche la vicesindaca Ivana Perusin, l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Civati e l’assessora all’Ambiente Nicoletta San Martino.

Il sostegno orizzontale alle famiglie prevede diverse iniziative legate al polo educativo e scolastico, inclusa la Banca del tempo, in cui i genitori possono “versare” ore in cui mettersi a disposizione in progetti educativi per i bambini. Oppure la Bottega dello scambio, di competenze ed esperienze per crescere ineme, come singoli e come comunità.

RINNOVATO NIDO LE COSTELLAZIONI

Sono una trentina in tutto i bambini accolti il primo giorno di asilo al rinnovato nido Le Costellazioni. Tra questi circa 20 piccoli già iscritti, che hanno iniziato l’anno a settembre, al vicino nido di Bizzozero. In più ci sono una decina di nuovi inserimenti, tra divezzi e lattanti.

A loro disposizione saloni, arredi e giochi nuovi, due superpasseggini da 6 posti ciascuno per le uscite e una cuoca interna alla struttura.

In totale l’asilo Le Costellazioni potrà accogliere fino ad oltre 60 alunni, potenziando così l’offerta per la primissima infanzia della città di Varese. Già raggiunto l’obiettivo europeo di posti nido disponibili per almeno il 33% dei bimbi di Varese. Grazie ai nidi comunali più ampi (anche il nido di Bizzozero è stato recentemente ristrutturato e ampliato) e grazie anche ai servizi nido attiviati dalle Scuole dell’infanzia paritarie, cui il Comune riconosce un contributo annuo di 10 mila euro per il servizio.

I lavori di riqualificazione del Nido le Costellazioni sono costati circa 1,4 milioni di euro e sono terminati in anticipo: un totale di 357 giorni e quindi un mese in meno rispetto ai programmi.

L’intervento ha riguardato principalmente il completo adeguamento della struttura e ad un ridisegno degli spazi, concentrandosi particolarmente sul confort dei bambini, sulla efficienza e sulla sicurezza dell’immobile.

«Si tratta del terzo progetto per la città già concluso con i fondi europei – ha detto l’assessore Andrea Civati – Dopo l’acquisto dei 9 bus elettrici e il restauro di Villa Augusta a Giubiano. Tutto questo si inserisce in un progetto complessivo che punta a migliorare le nostre scuole, la mobilità, i servizi per tutti i cittadini e per le famiglie in particolare».