Servizi educativi comunali di Varese: il bilancio nel rinnovato nido Le Costellazioni

«Migliorare i servizi per le famiglie e agevolare la conciliazione dei tempi, anche per i genitori più giovani con lavori più flessibili e quindi con necessità di servizi più flessibili è l’obiettivo degli investimenti strutturali e organizzativi promossi dal Comune di Varese sui servizi dedicati ai bambini», ha detto l’assessora ai Servizi educativi del Comune di Varese, Rossella Dimaggio, presentando bilancio e prospettive dei servizi.

Galleria fotografica Nido Le Costellazioni di Giubiano: i lavori sono quasi ultimati 4 di 17

Simbolicamente la comunicazione dei numeri è avvenuta dopo una visita agli spazi rinnovati del nido comunale Le Costellazioni di Giubiano, il cui lavori – finanziati dal PNRR, Next Generation Eu – dovrebbero concludersi entro settembre, per renderlo operativo, dopo i dovuti collaudi e il completamento degli arredi, entro l’inizio del 2025.

LE COSTELLAZIONI: UN NIDO NUOVO

«Il Nido potrà accoglire fino a 64 bambini, più il 20% previsto dalla legge e questo ci permetterà sicuramente esaurire le liste di attessA e anzi di offrire il servizio a un maggior numero di bambini e famiglie di Varese cui riserviamo per il terzo anno consecutivo la misura dei nidi gratis», ha ricordato l’assessora mostrando gli spazi completamente rinnovati, anche nella distribuzione interna.

I lavori, oltre all’adeguamento energetico, acustico e in materia di prevenzione antincendio, hanno permesso una migliore organizzazione degli ambienti interni riservati al personale, quelli dedicati ai lattanti (i piccolissimi) e infine ai divezzi, fino ai 3 anni.

Dal riscaldamento a pavimento all’impianto per il ricambo continuo e controllato dell’aria, fino alla modulazione automativa dell’intensità luminosa delle lampade, il nido rispetta tutte le normative di legge « e oltre – afferma il direttore lavori – Grazie a una progettazione molto valida e illuminata già negli anni ’70 ad esempio ogni aula ha una propria uscita di sicurezza sul giardino, più di quanto previsto anche dalle leggi attuali».

Attualmente sono già 230 le domande di iscrizione ai nidi comunali, in aumento rispetto all’anno scorso. E come sempre a settembre saranno aperte le iscrizioni suppletive per il servizio.

DOPOSCUOLA +25%

Nel precedente anno scolastico 2022/2023 i bambini che usufruivano del doposcuola comunale erano 689, mentre per l’anno scolastico 2024/2025 le domande sono già 850, con un incremento del +25% in due anni.

Il servizio che un tempo era interamente gestito direttamente dal Comune con le proprie educatrici, per la prima volta quest’anno è stato gestito interamente dalla cooperativa Educational Team con il proprio personale, in accordo con il Csi che ha affidato ai suoi istruttori Isef diverse attività sportive per i bambini per un pomeriggio a settimana in ogni scuola.

Durante l’anno gli iscritti ai servizi educativi comunali vengono coinvolti dalle educatrici in tantissime iniziative come laboratoriali artistico-espressive, attività ludico-teatrali e di drammatizzazione, uscite sul territorio per scoprire i rioni e la città, iniziative per scoprire la storia di Varese e tantissimi momenti di gioco.

Ogni pomeriggio è strutturato in modo da far vivere ai bambini una esperienza ricca ed educativa, dando però il giusto spazio al momento dei compiti.

«Il risultato è stata una proposta educativa valida con un ventaglio di attività varie e coinvolgenti apprezzate da bambine, bambini e anche dalle loro famiglie, come ha dimostrato la giornata conclusiva dei Giochi senza frontiere allo Stadio di Varese con oltre mille bambini del doposcuola in festa», ha commentato l’Assessora.

L’ESTENSIONE SPERIMENTALE DI PRE E DOPOSCUOLA

Con l’obiettivo di agevolare ulteriormente le famiglie, l’anno prossimo e in via sperimentale, i servizi di pre e doposcuola saranno estesi (dalle 7 del mattino e fino alle 18 nel pomeriggio) in due primarie, la Medea a Giubiano – a fianco al nido le Costellazioni – e alla Bosco di viale Auguggiari e nelle materne statali Rodari e Ronchetto Fe (QUI L’ARTICOLO).

L’estensione del servizio nasce da una collaborazione tra gli istituti comprensivi e il Comune di Varese che metterà a disposizione educatori comunali.

Ad oggi questa sperimentazione di prolungamento ha già ottenuto molte domande da parte delle famiglie varesine.

MENSA, TRASPORTI E INCLUSIONE

Si confermano poi anche i numeri degli iscritti alla mensa curricolare: 2500 tra bambini e bambine.

Niente di fatto invece per il nuovo centro cucine: rimarrano in funzione i centri cucina delle scuole Parini e Anna Frank, ma il servizio sarà riappaltato (il bando è già pubblicato QUI L’ARTICOLO), con la condizione di mantenere invariato il costo del buono pasto per le famiglie (5,50 euro ridotto a 5 euro per i redditi più fragili).

Allo speciale servizio di trasporto che collega le località più distanti dalle scuole della città sono iscritti 205 studenti, tra primarie e secondarie (da viale Belforte verso l’Anna Frank; da San Fermo alla Cairoli mentre viene costruita la nuova Don Rimoldi e dai rioni di Calcinate e – dall’anno prossimo – di Capolago verso la Fermi di Bobbiate che accoglierà anche gli alunni di 5^ della Baracca che ha chiuso definitivamente il 7 giugno – QUI L’ARTICOLO).

Continuerà ad essere attivo da settembre anche il servizio dedicato all’accompagnamento dei bimbi disabili a scuola, e nei centri riabilitativi di Besozzo, Vedano e Fondazione Piatti a Varese.

Un fronte, quello dell’inclusione, su cui il Comune è impegnato anche nel garantire oltre duemila le ore settimanali nell’Assistenza Educativa Scolastica, per gli educatori di supporto ai bambini più fragili che, nella scuola dell’obbligo, affiancano gli insegnanti di sostegno statali. Un servizio indispensabile quest’ultimo per il quale il Comune investe circa un milione e mezzo di euro ogni anno.

Sempre gestito dal Comune anche il Centro Nai che nel corso dell’ultimo anno scolastico ha gatantito il servizio di prima alfabetizzazione di italiano a una cinquantina di minori.