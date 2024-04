Da settembre orari più estesi nei servizi di prescuola e doposcuola a Varese

Garantire un più ampio ventaglio di servizi per la conciliazione dei tempi delle famiglie è l’obiettivo della nuova formulazione dei servizi parascolastici proposti dal Comune di Varese per l’anno scolastico 2024-2025.

Ad affermarlo è l’assessora Rossella Dimaggio in occasione dell’apertura delle iscrizioni, il prossimo martedì 30 aprile.

Olre al servizio mensa, il Comune di Varese anticipa per la prima volta, e in via sperimentale, in due scuole primarie (San Giovanni Bosco di viale Aguggiari e Medea a Giubiano) il servizio di prescuola dalle ore 7 e il doposcuola fino alle ore 18. Per tutte le altre scuole rimane comunque attiva la possibilità di aggiungere il Post scuola al doposcuola, per una copertura oraria estesa dalle 17.30 sino alle ore 18.30.

Le tariffe, che variano in base all’ISEE a partire da una quota minima di 12 euro per ciascun servizio, sono rimaste invariate rispetto all’anno precedente.

IL PRESCUOLA

Il servizio di pre scuola si occupa del momento di accoglienza dei bambini a scuola. Durante il prescuola le educatrici organizzano attività ricreative, momenti di lettura o piccoli laboratori, in attesa che inizino le attività didattiche. L’accoglienza dei bambini è possibile nell’intera fascia oraria 7.30 – 8, dal lunedì al venerdì.

IL DOPOSCUOLA

Nel pomeriggio il Doposcuola, è un servizio educativo erogato dal lunedì al venerdì, al termine della mensa, dalle ore 14.15 alle ore 17.30, con possibilità di uscite intermedie.

Sempre per il pomeriggio ci sono poi i servizi di “doposcuola nelle classi a tempo pieno”.

In questo caso, le famiglie che hanno scelto per il proprio figlio una delle scuole che fa il tempo pieno, cioè le 40 ore curricolari settimanali di tempo scolastico (con uscita indicativa tutti i giorni alle ore 16), hanno la possibilità di chiedere l’iscrizione al servizio doposcuola dalle ore 16 alle ore 17.30.

IL POST SCUOLA

Il post-scuola è un servizio aggiuntivo, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 17.30 alle ore 18.30. Si tratta di un servizio riservato ai bambini iscritti al doposcuola e con i genitori entrambi lavoratori in orario pomeridiano.

L’estensione del servizio viene attivata al raggiungimento minimo di 9 iscritti e prevedel’aggiunta i 30 euro alla tariffa del Doposcuola

NOVITÀ AS 2024-2025

A questi servizi poi si aggiunge la novità per il prossimo anno scolastico dell’avvio, in via sperimentale, dell’implementazione dell’orario di pre scuola – dalle ore 7 – e del doposcuola – fino alle ore 18- nelle scuole primarie San Giovanni Bosco (viale Aguggiari) e Medea (Giubiano).

Il servizio è pensato per i genitori entrambi lavoratori interessati (quali ad esempio frontalieri, famiglie di medici, personale sanitario, personale delle forze dell’ordine), e sarà previsto anche in assenza del raggiungimento di numero minimo di iscrizioni. L’idea poi, per i prossimi anni, è quella di estendere questo servizio anche in altre scuole.

MENSA

Esistono tre tipologie di refezione scolastica.

La refezione scolastica curriculare (modulo da compilare obbligatoriamente per tutti): è la possibilità di mangiare in mensa con le insegnanti del mattino solo nei giorni in cui, per la classe frequentata, è previsto il rientro pomeridiano curricolare.

La refezione doposcuola: è la possibilità di mangiare in mensa con gli educatori comunali per i bambini iscritti al doposcuola.

La refezione giornaliera è la possibilità di mangiare in mensa con gli educatori, anche occasionalmente, senza essere iscritti al doposcuola. Il servizio si svolge nella fascia oraria 13- 14.15, con unico orario di uscita possibile ore 14,15.

COME PRESENTARE LE ISCRIZIONI

Le domande di iscrizione ai servizi parascolastici comunali per l’anno scolastico 2024/25 dovranno essere effettuate esclusivamente online, accedendo con SPID o CIE al portale Ecivis a QUESTO LINK.

Le iscrizioni si aprono martedì 30 aprile e si chiuderanno il 30 maggio 2024.

Maggiori informazioni sulle iscrizioni, la guida ai servizi e le istruzioni per compilare correttamente la domanda sono disponibili sul sito del Comune di Varese.

Per eventuali altre informazioni, gli uffici sono a disposizione agli indirizzi email: rette.educativi@comune.varese.it (per i servizi di Prescuola, Doposcuola e Refezione Giornaliera) e riscossionerette.cdcL74@vivendaspa.it (per qualsiasi informazione inerente il servizio di Refezione).