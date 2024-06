Mille bambini del doposcuola in festa per i Giochi senza frontiere dei rioni di Varese

Quasi mille bambini dei 19 doposcuola della città di Varese hanno partecipato ieri, giovedì 6 giugno, alla prima edizione dei Giochi senza frontiere dei rioni di Varese, ospitata dallo stadio Franco Ossola.

L’evento, promosso dal Comune di Varese ed Educational team con il contributo dei professionisti del Centro Studi sport CSI, è stato il momento di festa conclusivo per celebrare un anno di attività nei doposcuola della città giardino.

Durante la manifestazione giochi, sport e soprattutto tanto divertimento per i bambini protagonisti di diverse attività preparate a scuola con le educatrici e gli istruttori del Csi.

«Un bellissimo modo per concludere questo anno scolastico insieme, in allegria e sport – ha detto il sindaco Davide Galimberti al termine della manifestazione – La festa è frutto delle attività educative e sportive promosse dal Comune nelle ore pomeridiane a scuola, in un servizio che unisce qualità educativa e attenzione ai tempi delle famiglie»

«Una festa bellissima per cui ringrazio di cuore alunni, educatori e istruttori per l’impegno e la gioia profusa durante tutto l’anno e coronata da questi giochi», ha commentato l’assessora ai Servizi educativi Rossella Dimaggio.