L’ultima campanella della primaria Baracca a Capolago chiude 78 anni di scuola

La tradizionale Festa di fine anno della primaria Baracca è stata più emozionante del solito perché l’ultima in assoluto nella storia della scuola di Capolago.

Come sempre alla consegna dei diplomi per i bambini di quinta ha partecipato la Banda del quartiere, per un solenne accompagnamento musicale, ma questa volta il saluto alla scuola è stato anche per i bambinini di 4^ e per tutta la comunità.

Dal prossimo anno scolastico la scuola di Capolago non ci sarà più.

A settembre gli attuali alunni della classe 4^ frequenteranno l’ultimo anno della primaria alla Fermi di Bobbiate, accompagnati ogni mattina da uno scuolabus messo a disposizione gratuitamente dall’Amministrazione comunale.

Così l’ultima campanella, suonata nell’ultimo giorno di scuola venerdì 7 giugno alle ore 16 dall’assessora ai Servizi educativi Rossella Dimaggio, storica maestra della Baracca, ha avuto una risonanza tutta particolare. Ha commosso i presenti, alcuni fino alle lacrime, per n saluto definitivo alla scuola dopo 78 anni di storia.

Per i bambini la Festa di fine anno si è poi conclusa con una merenda assieme ai genitori all’oratorio.

I saluti della comunità alla scuola di Capolago invece, iniziati il weekend scorso con la grande tavolata in via Fè e con gli striscioni con le foto di tutti gli alunni che sono passati dalla primaria nella sua lunga vita, dal secondo dopoguerra a oggi, proseguiranno nelle prossime settimane.

La struttura scolastica infatti rimarrà aperta sino a fine giugno per i bambini dell’ormai unica sezione di scuola dell’infanzia statale Lovera.

L’asilo di Capolago dal prossimo anno proseguirà la sua storia negli spazi della materna comunale Don Milani, alla Brunella di Varese, con cui ha condiviso le iscrizioni a gennaio e cui estende la struttur statale.