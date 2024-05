Una grande tavolata lungo le strade di Capolago per salutare la scuola Baracca

La scuola sta per finire e per la primaria Baracca quella del prossimo 7 giugno sarà l’ultimisssima campanella di una lunga storia, iniziata nel 1946.

Una fine annunciata che il quartiere di Capolago si appresta a celebrare con la serata di sabato 25 maggio in occasione della tradizionale risottata per le vie del paese.

Saranno chiuse le strade, e ci saranno momenti di festa per adulti e bambini.

Oltre alle tradizionali tavolate lungo la via Fè e nella piazza del paese, saranno allestiti anche degli striscioni particolari, con tutte le foto della scuola che sono state recuperate negli archivi e tra i residenti del rione, dal secondo dopoguerra a oggi.

Così, per una sera, tutti gli alunni, le classi, le scolaresche e gli insegnanti che hanno frequentato la Scuola Baracca in questi 78 anni di storia saranno presenti alla Festa di Capolago per salutare insieme la scuola.