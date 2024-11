Clivio celebra la Festa del Ringraziamento: agricoltura, fede e comunità in festa

Si è svolta domenica 24 novembre, la tradizionale Festa del Ringraziamento a Clivio, un appuntamento che ogni anno unisce la comunità locale e coinvolge tutta la Valceresio e il vicino Canton Ticino. L’evento, organizzato da Alice, Giuliano, Orlando e Saverio Viale, è stato un’occasione speciale per celebrare la terra, il lavoro degli agricoltori e il senso di comunità.

Un programma ricco di significato

La giornata ha preso il via alle ore 9:30, quando gli agricoltori si sono radunati nel parcheggio del cimitero di Clivio, a pochi passi dalla chiesa parrocchiale. Alle 10:00 è stata celebrata la Santa Messa, un momento di raccoglimento e gratitudine per i frutti della terra e per la stagione trascorsa.

Al termine della celebrazione, si è svolta la suggestiva cerimonia della benedizione delle macchine agricole, con ben 53 trattori schierati per ricevere la benedizione. Questo gesto simbolico, carico di significato, ha voluto omaggiare il lavoro instancabile degli agricoltori e l’importanza della loro attività per la comunità.

La sfilata e il pranzo conviviale

Dopo la benedizione, i trattori hanno dato vita a una festosa sfilata per le vie del paese, portando gioia e colore tra i residenti. La giornata si è conclusa con un pranzo conviviale, un momento di condivisione e allegria che ha visto la partecipazione di tutti in un’atmosfera di magica armonia.