Colombo e Alcibiade: “Non si può perdere una partita che avevamo in mano”

COLOMBO 1 «Avevamo la partita in mano. La gara è stata come l’avevamo studiata e abbiamo avuto un’occasione gigante nel primo tempo (per chiuderla), abbiamo preso anche un palo con Toci. Abbiamo fatto di tutto per non vincere la partita e questo mi manda ai pazzi. Gli errori sono stati commessi di squadra: non possiamo prendere contropiede sull’1-0 per noi dopo una partita difensiva. Avevamo impostato la gara così, sapevamo che erano bravissimi negli spazi e volevamo togliergli come fatto nel primo tempo. Non possiamo prendere un goal come il primo».

COLOMBO 2 «Questa è una delle partite che una squadra come la nostra deve vincere. Immaginavamo che potevano lasciarci questi spazi, ci hanno dato quello che ci aspettavamo. Parlare ancora di una sconfitta p veramente difficile. Faccio fatica ad accettarlo».

COLOMBO 3 «Ho detto più volte ai ragazzi di fare bene le preventive ma le abbiamo fatto male. E in questa categoria quando sbagli prendi goal. Gli avversari avranno mille difetti ma hanno anche qualità. E noi non possiamo permetterci di andare via da Caravaggio senza un punto»

ALCIBIADE 1 «Sinceramente vedo come ci alleniamo. Conosco i ragazzi, so che ce la mettiamo tutta. Qualche episodio ci sta girando contro, però dobbiamo andare oltre. Purtroppo una partita come quella di oggi non puoi mai perderla, anche solo pareggiarla è utopia. Evidentemente manca ancora qualcosa».

ALCIBIADE 2 «Possiamo uscirne solo con il gruppo. Abbiamo sbagliato tutti, puntare contro il dito non è mai la direzione giusta. Tutti però dobbiamo farci un esame di coscienza e quello di oggi deve essere veramente grosso. Dobbiamo ripartire, alzare la testa. Contando per forza l’uno sull’altro»-

ALCIBIADE 3 «Poche spiegazioni. Avevamo la partita in mano e abbiamo la possibilità chiuderla. Onestamente c’è poco da dire. Quello che ci manca è un pizzico di cattiveria, malizia, furbizia. Siamo una squadra molto giovane e i primi mesi dell’anno i ragazzi devono ancora capire la Serie C. Va dato questo tempo. Voglio essere fiducioso. Quando crei le occasioni e le sbagli vuol dire che c’è stata una giornata storta. Adesso si stanno accumulando un po’».