Nella nebbia di Caravaggio la Pro Patria spreca e l’Atalanta ribalta la gara al 90′

Sconfitta più dolorosa non poteva esserci per la Pro Patria, che nel quattordicesimo turno di campionato esce dallo stadio di Caravaggio con zero punti e lo sconforto per aver visto, nonostante la nebbiosa coltre bergamasca, una vittoria praticamente in pungo sfilare via dalle mani bustocche in pieno recupero. (foto d’archivio)

Vano per i tigrotti bianco-blu, ai fini del risultato finale, il meraviglioso vantaggio firmato da capitan Nicco, un bolide messo a segno con una conclusione al volo al 40′ dagli sviluppi di calcio d’angolo calciato da Pitou. All’Atalanta Under 23 bastano infatti gli ultimi 15 minuti di gara per ribaltare il punteggio e porre sul 2-1 l’ultimo sigillo di una gara in cui gli orobici, fino al 77′, erano sempre andati a sbattere contro la muraglia di maglie rosse ben orchestrata da Colombo, almeno fino a quando i nervi hanno retto.

Sliding-door del match il rigore sbagliato da Giacomo Beretta una manciata di minuti dopo l’ingresso in campo. Al 72′ l’attaccante della Pro Patria viene atterrato da Navarro in netto ritardo su una palla alzata dalla sinistra. Dagli undici metri nebbia e tensione offuscano la vista del numero 9, che non si dimostra glaciale – come fatto contro il Caldiero – e spreca l’occasione per chiudere il match sparando il pallone alto sopra la traversa. L’errore è un perseverare dal sapore diabolico, dal momento che già Pitou al 41′ non aveva sfruttato una voragine creata dai nerozzurri per completare, solo davanti al portiere orobico Bertini, un “uno-due” che non avrebbe lasciato scampo alla squadra di Francesco Modesto, oggi in campo privata all’ultimo della sua punta (di diamante) Vanja Vlahovic, bomber del campionato a quota 10 reti convocato da Gasperini in prima squadra.

Lo sperpero sotto porta sarà pagato a prezzo carissimo dai biancoblu: la resilienza della Pro Patria diventa improvvisamente un’arma che le si ritorce contro e che viene sfruttata dall’Atalanta a proprio vantaggio. Dopo una partita di assalti respinti ancor prima dell’ultimo passaggio, i “giovani della Dea” colpiscono proprio in contropiede al 77′ , quando Vavassori sfodera dal cilindro un coast-to-coast e dalla sua metà campo, si porta nel cuore dell’area di rigore, e fa concludere l’azione ad Alessio che non può sbagliare un rigore un movimento.

Il pareggio rovescia lo scenario della gara e sposta gli equilibri in campo, soprattutto quelli psicologici. Fino a poco prima del contropiede di Vavassori-Alessio la partita sembrava destinata alla vittoria di corto muso della Pro Patria, ma nei tigrotti si instilla la paura, che poi diventerà realtà, che tutto sia nuovamente in discussione, e che l’Atalanta voglia fare bottino pieno.

Il dramma sportivo per i tifosi biancoblu si conclude al primo dei quattro minuti di recupero. Panada mette in area una palla per Camara, Piran devia la sfera indirizzata all’attaccante col braccio largo, il direttore di gara non esita a fischire il secondo rigore del mach. Sempre Panada si prende la responsabilità di battere il penalty, questa volta però il rigore è calciato alla perfezione sotto il sette, dove Rovida, e la maggior parte dei portieri non posso arrivare.

Si sa che il calcio condivide la durissima regola del gioco del trono, sul quale «o vinci o muori». E la Pro Patria si ritrova con un colpo di scena degno di una serie Tv dalla parte degli sconfitti, senza la possibilità di cambiare la sceneggiatura. Intanto la classifica continua ad accorciarsi è il margine sui playout è ora annullato, con il rischio che stasera il Caldiero, in campo alle 20:30 contro il Lumezzane, scavalchi i tigrotti.

ATALANTA U23-PRO PATRIA 2-1 (0-1)

Reti: 40′ Nicco (PPA), 32′ st Alessio (ATA), 46′ st rig. Panada (ATA)

Atalanta U23 (3-4-2-1): Bertini, Del Lungo, Comi (38′ Manzoni), Navarro; Bergonzi, Panada, Gyabuua, Scheffer (37′ st Renault); Artesani (17′ st Camara), Vavassori; Alessio (37′ st Muhameti). A disposizione: Pardel, Torriani, Armstrong, Mencaraglia, Sodero, Bilac. Allenatore: Modesto.

Pro Patria (3-5-2): Rovida; Bashi, Alcibiade, Sassaro; Somma (47′ st Terrani), Ferri, Nicco (47′ st Palazzi), Mallamo (17′ st Mehic), Piran; Toci (25′ st Beretta), Pitou (25′ st Curatolo). A disposizione: Pratelli, Reggiori, Ferrario, Miculi, Cavalli. Allenatore: Colombo.

Ammoniti: Toci (PPA), Mallamo (PPA), Alcibiade (PPA), Navarro (ATA), Terrani (PPA)

Espulso: Colombo (allenatore PPA)

Arbitro: Dorillo di Torino

Collaboratori: Storgato di Castelfranco Veneto e Di Carlo di Pescara

IV Ufficiale: Piccolo di Pordenone