Atalanta Under 23 – Pro Patria in diretta

Nel quattordicesimo turno di campionato sabato 9 novembre la Pro Patria scende in campo ospite alle 15 a Caravaggio in casa dell’Atalanta Under 23, seconda squadra dei neroazzurri orobici settimana in classifica a 20 punti.

I tigrotti, a ridosso della zona playout con i 14 punti conquistati (8 pareggi, 2 vittorie), cercano una vittoria che manca da un mese, dal successo casalingo contro il Lecco del 12 ottobre.

Fischio di inizio alle 15: in diretta dal liveblog di VareseNews il racconto testuale del match, con aggiornamenti minuto dopo minuti.