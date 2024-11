Concerto di Gala per i 130 anni della Filarmonica di Besozzo

Il terzo appuntamento per i 130 anni dalla fondazione della Filarmonica di Besozzo è dedicato a Santa Cecilia, patrona dei musicisti.

Il Concerto di Gala si terrà domenica 8 dicembre, alle 20.30 nella chiesa dei Santi Alessandro e Tiburzio Martiri a Besozzo (in via Indipendenza).

Il programma inizia con un brano originale per fiati di Gordon Jacob, “An Original Suite” per passare alla Corale dalla Sinfonia n. 2 di Gustav Mahler, compositore eseguito molto raramente nelle bande per via dell’estrema difficoltà. L’arrangiamento in tonalità originale è del M° Francesco Iannelli.

Un altro caposaldo del programma è il IV movimento della Sinfonia n. 9 op. 95 “Dal nuovo mondo” di Antonín Dvořák arrangiato dal compositore di casa Dario Bortolato. Una sinfonia trascendentale, un’esplosione di suoni, dal candido alla folgorante intensità emotiva di suono.

Quest’anno cadono i 100 anni dalla morte di Giacomo Puccini, e per la prima volta verrà suonata una Suite dalla Turandot. Tra i musicisti della Filarmonica c’è grande emozione nel suonarla per le notissime arie contenute e per la grande carica emotiva. Sempre del compositore lucchese si ascolterà il Piccolo Valzer con un arrangiamento del M° Salvatore Schembari.

Due brani arrangiati sempre da Dario Bortolato: Jerry Goldsmith, “Ilia’s Theme” dal noto film Star Trek e una versione inedita di “Oh Holy Night” (Cantique de Noel). Per finire il noto Can-Can da “Orfeo all’Inferno” di Jacques Offenbach.

«La Filarmonica di Besozzo è diretta dal M° Francesco Iannelli, persona tenace, che utilizza la sua bacchetta con vigore e delicatezza – dicono i responsabili della Filarmonica di Besozzo – L’idea di studiare insieme i brani sopracitati è altamente formante per il gruppo. Tante persone credono nel concetto di stare insieme, imparare dalla persona seduta di fianco al proprio leggio. Un legame che prosegue anche dopo le prove e i concerti, un’armonia per l’appunto, una consonanza di strumenti in accordo tra loro e grati quindi all’orecchio e al cuore. Questo grazie anche al presidente Marco Taranto che anima il gruppo in modo esemplare. Da evidenziare anche le recenti iniziative per la presentazione degli strumenti ai bambini delle scuole, attraverso gli insegnati e il comitato promotore della Filarmonica. Infine la Filarmonica festeggia i suoi 130 anni sostenuta dal Comune di Besozzo grazie ad una Giunta sensibile alla cultura musicale d’eccellenza».