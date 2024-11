Concerto di Natale “Volare”: musica e solidarietà al Teatro del carcere di Busto Arsizio

Un evento che unisce la musica, la cultura e la solidarietà, il concerto di Natale “Volare” si terrà sabato 7 dicembre 2024 alle ore 13:30 all’interno del Teatro dell’Istituto Penitenziario di Busto Arsizio, in Via Cassano Magnago 102. Lo spettacolo, pensato per i detenuti e i loro familiari, è realizzato dall’Associazione musicale Tacsi di Sant’Angelo Lodigiano, con il supporto del Cra Fnm e il patrocinio del Gruppo Fnm, Ferrovienord e Trenord.

Un Incontro di Generazioni e Cultura

“Volare”, lo spettacolo musicale che verrà messo in scena, è un viaggio nella storia della musica italiana, un tuffo nel passato che ripercorre gli anni del boom economico, rivisitando le canzoni dei grandi artisti italiani dagli anni ’50 agli anni ’90. Il concerto, che prevede ventisette brani in scaletta, attraversa diversi generi musicali, dal Swing al Rock & Roll, per un’esperienza coinvolgente che piacerà a tre generazioni diverse di spettatori.

Il concerto celebra le canzoni di artisti leggendari come Fred Buscaglione, Johnny Dorelli, Adriano Celentano, Mina, Gianni Morandi, Lucio Battisti, fino ai più recenti Francesco De Gregori e Zucchero. Due ore di musica e di emozioni che promettono di regalare un’autentica carica di allegria e nostalgia a tutti i partecipanti.

Musica e Solidarietà

Dal 2020, grazie al sostegno del CRA FNM, l’Associazione TACSI porta la musica nelle carceri lombarde, offrendo ai detenuti e agli agenti di polizia penitenziaria momenti di svago e divertimento senza alcun onere per le Amministrazioni Penitenziarie. Questo concerto di Natale rappresenta una speciale occasione per i detenuti di vivere un’esperienza che va oltre la routine quotidiana, grazie all’intervento del CRA FNM, che porterà anche dei doni per i figli dei detenuti, in segno di solidarietà.

L’evento, che si terrà alla presenza dei familiari dei detenuti, è un momento di riflessione e di speranza, in cui la musica diventa un linguaggio universale capace di unire e suscitare emozioni forti.

Il Significato del Progetto

“Con il nostro progetto, dal 2020, puntiamo a portare un po’ di gioia e leggerezza in un ambiente difficile”, affermano Mauro Fontana, Bruno Barbareschi e Stefano Bertolina, fondatori dell’Associazione TACSI. “L’iniziativa, con il sostegno di FNM, FERROVIENORD e TRENORD, è nata per regalare un po’ di svago a chi vive una realtà complessa come quella carceraria, ma anche per valorizzare la cultura musicale italiana.”

Il concerto di sabato 7 dicembre si preannuncia quindi come un evento speciale, capace di emozionare, divertire e, soprattutto, creare un legame tra persone diverse, attraverso la magia della musica.