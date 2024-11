Crescita personale: come farlo attraverso LinkedIn

Quello della crescita personale è uno degli aspetti che sta emergendo sempre più nell’ambito dei nuovi modelli di business, specialmente in quello delle professioni digitali. Questa tendenza è figlia, in parte, di un diverso approccio al marketing, nel quale il valore umano non viene più posto in second’ordine rispetto al ritorno economico. I clienti, in questa visione, non rappresentano soltanto consumatori passivi, ma interlocutori che possono essere coinvolti attivamente nelle dinamiche di una community (non soltanto digitale).

La crescita personale è uno degli aspetti che sta assumendo sempre più rilevanza nei nuovi modelli di business, in particolare nelle professioni digitali. Questa tendenza deriva, in parte, da un cambiamento nell’approccio al marketing, in cui il valore umano non viene più subordinato al mero ritorno economico. In questa prospettiva, i clienti non sono più considerati semplici consumatori passivi, ma interlocutori attivi, coinvolti nelle dinamiche di una community, che non è limitata al solo spazio digitale.

È questo, in sintesi, uno dei capisaldi della filosofia di Andrea Traina, speaker impegnato su numerosi palchi internazionali, formatore ed esperto di network marketing e personal branding. Nella sua visione, lontana dai canoni classici, ritiene centrale il valore ‘umano’ e, di riflesso, riconosce un ruolo di primo piano alla crescita personale, ancor prima di quella professionale.

La crescita personale secondo Andrea Traina

Il concetto di ‘crescita personale’ in relazione alla dimensione lavorativa è piuttosto complesso, in quanto intercetta anche svariati ambiti della sfera soggettiva, proiettandosi in quella professionale. Un ottimo esempio, in tal senso, è il cosiddetto “work life balance”, ovvero l’equilibrio tra lavoro e vita privata, troppo spesso trascurato a favore della sola crescita professionale.

In realtà, questo equilibrio dovrebbe essere un obiettivo da perseguire a prescindere dalle ambizioni professionali, razionalizzando tempi, scadenze e mansioni, nonché utilizzando in maniera efficace le nuove tecnologie, come l’Intelligenza Artificiale, per ottimizzare il lavoro.

Altro aspetto significativo è la creazione di valore umano, in quanto presupposto imprescindibile per lo sviluppo professionale; come scrive Andrea Traina su LinkedIn, “i business non possono ritenersi profittevoli in termini emozionali se fatti da solo.

Per questo credo nel potere delle community e amo vedere creators creare uno spazio dove i membri possono ritrovarsi e costruire una “nuova cultura” insieme”. Inoltre, secondo lo stesso Traina, il successo non deve essere “fine al mero guadagno” ma anche orientato al completamento di un percorso di crescita personale.

LinkedIn e gli altri social come strumento di crescita personale e professionale

I social network rappresentano una risorsa di grande valore per gli imprenditori, soprattutto nel campo del digital marketing. Utilizzarli in maniera strategica e consapevole costituisce un fattore cruciale per crescita, sia personale che professionale.

Curare la propria presenza sui social è diventato ormai indispensabile, soprattutto per quanto riguarda il personal branding e il networking. Il primo consiste, in sintesi, nella costruzione e consolidamento di un ‘brand’ personale, da proporre ad un pubblico target formato dai propri follower o, più in generale, da una community di riferimento. Il secondo riguarda la progressiva creazione di una rete di contatti, sia personali che professionali, con cui condividere idee, contenuti e progetti ma anche sviluppare un proprio modello imprenditoriale, noto come ‘community based business’.

LinkedIn rappresenta probabilmente l’ambiente più consono per implementare strategie di questo tipo, non soltanto perché costituisce la rete professionale più grande al mondo (in quanto conta oltre 850 milioni di utenti iscritti). La piattaforma mette a disposizione una serie di tool specifici per fare personal branding proponendo una ‘presenza’ online trasparente, affidabile ed autorevole. LinkedIn consente inoltre di ampliare il proprio network di contatti sulla base di interessi e competenze comuni, in maniera mirata e settoriale.

Ad ogni modo, gli altri social network detengono un potenziale altrettanto significativo; oltre ad essere veicolo di condivisione, infatti, costituiscono il luogo ideale per la creazione di community digitali, per ottenere maggiore visibilità e, di riflesso, contribuire al processo di personal branding, soprattutto in relazione al proprio posizionamento online. Andrea Traina, che si occupa di questo tema già dal 2019, sostiene a riguardo che “il personal brand è l’assicurazione sulla vita per qualsiasi imprenditore digitale”, in quanto unico punto fermo in un contesto che cambia e si evolve con estrema rapidità.