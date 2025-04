40 eventi e 21 location per BA Book, il festival del libro di Busto Arsizio

Il BA Book compie 5 anni ed è pronto per l’esame di maturità con un programma di 40 appuntamenti – tra incontri con autori ed eventi – diffusi, dall’11 al 18 maggio, per tutta la città di Busto Arsizio in 21 location pubbliche e private.

Co-diretto da Paolo Di Paolo e Alessandro Mari, il festival, organizzato dall’amministrazione comunale e dall’associazione Amici della Biblioteca Capitolare, con il patrocinio di Regione e Provincia, vuole rappresentare un vero e proprio tributo al libro e al mondo dell’editoria in tutte le sue declinazioni: «Un festival poliedrico – lo definisce Manuela Maffioli, assessore alla cultura della città di Busto Arsizio -, per tutti e con tutti i linguaggi. Con questa rassegna la cultura va incontro a pubblici diversi e fa parlare la città, uscendo dai luoghi canonici ed entrando in spazi solitamente chiusi come la Casa Circondariale». Venerdì 16 maggio, alle 18, Alessandro Averna Chinnici presenterà infatti “L’Italia di Rocco Chinnici” all’interno del carcere di Busto: l’evento sarà aperto alla cittadinanza, su prenotazione.

Il programma è strutturato in base a colori che indicano temi e parole chiave: «Dal desiderio al gusto, passando per la spiritualità, il mistero, ci sono tutte le possibilità, tutte le sfumature del racconto che si può dedurre dal paesaggio editoriale – sottolinea Paolo di Paolo, co-direttore del festival -. Ci saranno grandi nomi, come Marco Missiroli, Anna Prandoni, che farà un bellissimo percorso sull’enogastronomia, Piergiorgio Pulixi – in cima alle classifiche come autore di noir –, Romana Petri, Ilaria Gaspari, e Chiara Gily con “Aspettami al Caffè Napoli”, solo per citarne alcuni. Gli eventi sono tantissimi e saranno ospitati in luoghi non convenzionali proprio per raggiungere un pubblico non canonico». Naturalmente non mancheranno le librerie cittadine e la biblioteca capitolare, fulcro di tutte le iniziative. In biblioteca sono in programma eventi e laboratori.

Il festival si aprirà domenica 11 maggio, alle 11.30, con Anna Prandoni che presenterà “Il senso buono” con cocktail di Ambrogio Ferraro. Alla giornalista bustocca è stata affidata la direzione di una sezione enogastronimica che caratterizzerà fortemente il festiva con un’intera giornata dedicata al cibo e al vino. Nel corso della settimana ci saranno anche eventi fuori festival: laboratori per bambini, Silent Reading Party, e perfino una scuola di biscotti ispirata a Jane Austen. Per tutta la durata del festival al Battistero di San Filippo sarà presente l’Esposizione Pianeta Sforzesca. Di seguito il programma.

IL PROGRAMMA

DOMENICA 11 MAGGIO ore 11.30 – Il buon senso a tavola

Anna Prandoni presenta “Il senso buono” con cocktail di Ambrogio Ferraro e letture di Samanta Cornaviera.

A cura di Forketters.

Luogo: Cortile principale, Palazzo Marliani Cicogna

ore 14.00 – 18.00 – Silent Reading Party

Spegni il cellulare e leggi in silenzio in compagnia di altri lettori.

A cura della Biblioteca comunale.

Luogo: Parco di Villa Ottolini Tosi

ore 16.00

Pablo Cammello e Associazione AKAB presentano Imaginary Club, Eden 1.0 e Pop! In dialogo con Matteo Contin.

A cura di Fumettolandia.

Luogo: Biblioteca comunale – BIBA Teen

ore 16.30 – Desideri nel tempo

Ilaria Gaspari presenta “L’hotel del tempo perso. Non rubare”.

A cura della Biblioteca comunale.

Luogo: Biblioteca comunale – Sala Monaco

ore 18.30 – Professore di desiderio

Marco Missiroli in conversazione con Paolo Di Paolo e Alessandro Mari.

A partire dalla riedizione di “Atti osceni in luogo privato”.

Letture a cura di Associazione Caffè.

Luogo: Piazza Vittorio Emanuele II

ore 21.00

50° anno dalla pubblicazione dell’album “Born to Run” di Bruce Springsteen.

Dibattito con Emanuele Martignoni ed esibizione della tribute band The Riverside.

Luogo: Sala Pro Busto LUNEDÌ 12 MAGGIO ore 18.30

Fabio Bolzetta presenta “ La comunicazione della Chiesa che verrà “.

Indagine sui giovani seminaristi e social media.

A cura di Associazione TraccePerLaMeta.

Luogo: Biblioteca comunale – Sala Monaco

ore 20.00

A cena con i classici: percorso tra cibo, letteratura, arte e musica.

Info e prenotazioni: eventi@dallelibraie.it

Luogo: Ristorante Tigarba MARTEDÌ 13 MAGGIO ore 18.00

Piergiorgio Pulixi presenta “Se i gatti potessero parlare” in dialogo con Consuelo Sozzi.

A cura di Libraccio.

Luogo: Biblioteca comunale – Sala Monaco

A seguire: Cena con l’autore (menu ispirato al libro creato da Stefano De Gregorio presso DEG Ristorante)

ore 20.30

Sandra Bonzi presenta “Una parola per non morire” in dialogo con Consuelo Sozzi.

A cura di Ubik.

Luogo: Biblioteca comunale – Ala Storica MERCOLEDÌ 14 MAGGIO ore 18.00

Milton Fernandez presenta “ Volevo essere io (Frida allo specchio) ” in dialogo con Milena Contini.

A cura di FormArti.

Luogo: Biblioteca comunale – Sala Monaco

A seguire : Cena con l’autore da Antica Pizza (menu ispirato al libro, studiato da Luigi Vaccaro)

ore 19.00

Francesca Boldrini e Stefano Feroce presentano “ Obbedisco all’amore “.

BA Book per M(ay) Fiber – Casanova 300 tra poesia, stile ed eleganza.

A cura di De Piante Editore.

Luogo: Loggiato De Piante Editore

ore 20.30

Rachele Ferrario presenta “La contesa su Picasso” (Fernanda Wittgens e Palma Bucarelli) in dialogo con Erica Montedoro.

A cura di Galleria Boragno.

Luogo: Biblioteca comunale – Sala Monaco GIOVEDÌ 15 MAGGIO ore 17.00

Yile Gao presenta “ Signor Ramen “.

Evento per bambini (4-8 anni). Prenotazione obbligatoria.

A cura di I libri e i giorni.

Luogo: I libri e i giorni

ore 17.00

Michele Antonio Fino presenta “ Non me la bevo ” in dialogo con Anna Prandoni.

A cura di Forketters.

Luogo: Biblioteca comunale – Sala Monaco

ore 18.30

Nicolò Pala presenta “ Scandalo in copertina ” (censura, musica e immagini dagli anni Sessanta al nuovo Millennio) in dialogo con Rita Guarini.

A cura di Libraccio.

Luogo: Galleria Boragno

ore 19.00

Caterina Locati presenta “La vita segreta delle case” in dialogo con Simonetta Rossi.

Prenotazione obbligatoria.

A cura di Studio Designpuntozero.

Luogo: Studio Designpuntozero