Dalla difesa personale all’educazione, Samarate si mobilita contro la Violenza sulle Donne

Il 25 novembre 2024, la città di Samarate organizza un evento speciale per celebrare la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza su un tema di estrema importanza.

L’evento – promosso direttamente dall’amministrazione ma in collaborazione con varie realtà locali – si terrà alle ore 20:45 all’Auditorium della Scuola Secondaria di Primo Grado di San Macario, in via Papini, e proporrà un ricco programma che unisce riflessione, educazione, arte e azione concreta.

(Nella foto di apertura: la panchina rossa a Villa Montevecchio, installata dall’allora Fondazione Montevecchio come simbolo del contrasto alla violenza di genere)

Un programma ricco e multidisciplinare

La serata inizierà con un intervento dedicato alla difesa personale, tenuto dal Karate Team Pantere di Rescaldina, esperti in tecniche di autodifesa femminile. Questo momento offrirà suggerimenti pratici e utili per sentirsi più sicure nelle situazioni di rischio.

Seguirà un approfondimento con la dott.ssa Simona Garavaglia, avvocato, e la dott.ssa Isabella Cerella, psicologa e criminologa, che affronteranno il tema della violenza sulle donne dal punto di vista legale e psicologico, aiutando a comprendere meglio come prevenire e affrontare questo fenomeno.

La dott.ssa Elisabetta Vale, psicologa e psicoterapeuta, interverrà con un momento dedicato a “Educazione, Consapevolezza e Cambiamento”, elemento centrale per prevenire la violenza.

L’arte come strumento di denuncia e sensibilizzazione

La sensibilizzazione sarà affidato anche all’arte e alla creatività, con un’esibizione musicale curata da Gessica De Santis e uno spettacolo di danza acrobatica dal titolo “I say no!”, portato in scena dalla scuola Lo-La Dance di Loriana Strazzeri, vincitrice della prestigiosa competizione Danza Performer Cup.

Non mancherà uno spazio dedicato alla narrazione e alla condivisione, grazie all’iniziativa #QuellaVoltaChe… promossa da Samarate Loves Books, che darà voce a storie di resistenza e cambiamento.

La conclusione sarà infine affidata alla musica, con intervento di Gessica De Santis.

La serata si concluderà con un rinfresco, un’occasione per discutere insieme e creare una rete di solidarietà e supporto. Per informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Cultura al numero 0331 720252 o scrivere a cultura@comune.samarate.va.it.