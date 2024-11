Verso il 25 novembre: E20Dversi di Samarate promuove il “manifesto 2024” degli Stati Generali delle Donne

L’associazione culturale di Samarate E20Dversi, in occasione della giornata del 25 novembre, sostiene e divulga l’attività di sensibilizzazione, informazione e formazione organizzato dagli Stati generali delle donne.

Lo fa, in questo momento, con la divulgazione sul territorio del “manifesto 2024”, chiedendo alle imprese, ai negozi, alle attività economiche, alle attività professionali ,agli uffici pubblici e alle scuole, di adottare il manifesto 2024 e diventare sentinelle sul territorio attraverso l’accoglienza e l’ascolto.

«Questa iniziativa vuole essere un piccolo contributo, che insieme alle altre iniziative programmate sul territorio, possa diventare l’impegno della città ad essere sempre contro la violenza sulle donne. Vogliamo una società basata sul rispetto e sulle pari opportunità. Auspichiamo che la nostra società possa sempre più avere “Uomini illuminati“, che lavorino per e con le donne e al loro fianco, attivi nei loro incarichi di governo come in qualsiasi luogo di lavoro in cui si trovano ad operare cercando di contribuire alla realizzazione di una democrazia paritaria sostanziale».

L’associazione e20Dversi promuove e divulga il “manifesto 2024” in quanto strumento comunicativo che, così come ha sottolineato la coordinatrice nazionale degli stati generali, Isa Maggi, «invita a riflettere sul fatto che ognuno di noi può assumersi un pezzo di responsabilità nei confronti della lotta alla violenza sulle donne e nei confronti della creazione di una società che garantisca pari opportunità a tutti».

Il manifesto contiene anche un riferimento alle “panchine rosse” e soprattutto al numero antiviolenza 1522.