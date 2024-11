Dall’autopsia dubbi sul suicidio di Larimar Annaloro. Mistero sulla morte della 15enne di Besozzo

Potrebbe non trattarsi di un suicidio la morte di Larimar Annaloro, la giovane di 15 anni residente a Piazza Armerina (in provincia di Enna) ma cresciuta a Besozzo dove ha vissuto fino ad un anno fa. Il corpo della ragazza era stato ritrovato senza vita lo scorso 5 novembre. Inizialmente tutto aveva fatto pensare ad un gesto volontario ma dall’esame autoptico svolto dal medico legale sul cadavere sono emerse incongruenze con l’ipotesi di un suicidio.

La giovane aveva piedi, addome e collo legati, le mani libere e le scarpe pulite nonostante l’albero al quale è stata ritrovata impiccata fosse in mezzo ad un terreno. Tutti questi dettagli hanno acceso dei dubbi negli inquirenti. C’è poi il giallo del biglietto che Larimar avrebbe consegnato ad un amico del fidanzato sul quale avrebbe scritto “Ti amerò anche nella prossima vita” ma che, sostengono i famigliari, non sarebbe stato scritto da lei.

Larimar Annaloro aveva un legame profondo con Besozzo, il comune varesino dove aveva vissuto fino a un anno fa. Qui aveva trascorso l’infanzia e l’adolescenza, lasciando ricordi tra i compagni di scuola e le compagne di squadra di pallavolo. La comunità è rimasta sconvolta nell’apprendere la tragica notizia della sua morte, avvenuta in Sicilia. Il dolore è stato palpabile nella cerimonia in suo ricordo organizzata dieci giorni fa nel piazzale del Faro, dove amici, vicini e conoscenti si erano riuniti per ricordarla, liberando palloncini nel cielo e condividendo lacrime e singhiozzi.