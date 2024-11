Dolce inclusione, a Tradate la Gelateria Sociale si rinnova e inaugura La CioccoGelateria Sociale

San Carlo Cooperativa Sociale e Denis Buosi annunciano l’inaugurazione della CioccoGelateria Sociale, il nuovo capitolo di un progetto nato nel 2023 con l’apertura della Gelateria Sociale. Dopo un anno di successi e apprezzamenti per il gelato artigianale, il locale si rinnova e amplia la sua offerta, aggiungendo una selezione esclusiva di cioccolateria.

L’appuntamento è per giovedì 28 novembre alle 18.00, in via Cavour 35 a Tradate, dove il pubblico sarà accolto in uno spazio rinnovato per scoprire le novità e degustare le nuove creazioni dolciarie.

San Carlo Cooperativa Sociale opera sul territorio da 38 anni, promuovendo l’inserimento lavorativo di persone in situazioni di svantaggio.

L’incontro con Denis Buosi è avvenuto nel 2022, quando il pasticcere ha conosciuto il progetto di social stireria della cooperativa, che impiega persone con disabilità. Da questa sinergia è nata l’idea di coniugare il mondo profit con quello no-profit per dar vita a un’iniziativa che unisce gusto e inclusione sociale.

“La Gelateria Sociale è stata un inizio entusiasmante; ma oggi, vedere il progetto evolvere nella CioccoGelateria è ancora più gratificante e stimolante”, dichiara Stefano Pallis, presidente di San Carlo. “Siamo pronti a far conoscere l’eccellenza artigianale della pasticceria Buosi anche attraverso il cioccolato e a coinvolgere sempre più i nostri ragazzi in questa avventura.”

A completare il nome La CioccoGelateria Sociale, il payoff “Diversamente Buoni”, che ne racchiude l’essenza. Diversamente Buoni valorizza la diversità delle persone che lavorano in CioccoGelateria e l’eccellenza dei suoi prodotti, diventando una celebrazione della differenze e della bontà in tutte le sue forme.

Il progetto è sostenuto da IRCA Group, main partner, che garantisce la formazione continua del personale e fornisce materie prime di alta qualità. “Crediamo nel talento e nell’importanza di offrire a tutti l’opportunità di apprendere e diventare veri professionisti della pasticceria”, afferma Massimo Garavaglia, amministratore delegato di IRCA.

Yop!, communication partner, trasforma idee in progetti di comunicazione vincenti. Specializzata in social media, digital marketing e design, accompagna la CioccoGelateria in ogni passo, curando l’immagine del brand e costruendo una presenza digitale che racconti al meglio la sua storia.

La CioccoGelateria Sociale proporrà le creazioni artigianali di sempre, firmate Buosi, e nuove delizie: praline, prodotti a base di cioccolato, il celebre Buosino e molto altro. Il cuore pulsante del progetto resta il suo staff, composto da persone con disabilità psichiatrica o intellettiva, donne vittime di violenza ospitate nelle Case rifugio della cooperativa Baobab, soci lavoratori di San Carlo e tirocinanti.

Questo team, unito e appassionato, rappresenta il pilastro della CioccoGelateria Sociale: creare un modello di eccellenza che veicoli un forte messaggio di inclusione sociale alla comunità e al territorio.

Orari di apertura:

da martedì a venerdì 14.00-19.30

Sabato e domenica: 12.00-19.30

Inaugurazione: giovedì 28 novembre alle ore 18.00, via Cavour 35, Tradate.

Per ulteriori informazioni: direzione@cooperativasancarlo.it

Social media: https://www.instagram.com/gelateriasociale/