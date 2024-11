Domenica 24 novembre è previsto un nuovo sciopero dei treni in Lombardia

Nuovo sciopero dei treni in Lombardia: è stato proclamato per la giornata di domenica 24 novembre dal sindacato USB lavoro privato . È uno sciopero nazionale, ma appunto può avere conseguenze sul servizio locale in Lombardia, compresi i Malpensa Express.

Nello specifico l’astensione dal lavoro inizierà, per chi aderisce, alle ore 21.00 di sabato 23 novembre e proseguirà fino alle ore 20.59 del 24 novembre 2024, quindi di fatto toccherà soprattutto la giornata intera di domenica, con possibili ripercussioni al servizio Regionale, Suburbano, Aeroportuale e la Lunga Percorrenza di Trenord.

Essendo domenica, non ci sono fasce orarie di garanzia previste.

Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto, per il Malpensa Express, con partenza da via Paleocapa 1. Previste sostituzioni con autobus anche per il servizio aeroportuale transfrontaliero Stabio-Malpensa Aeroporto.