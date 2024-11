Donna uccisa nel Mendrisiotto, fermato un 68enne italiano

C’è un fermo di polizia per l’omicidio di una donna, ritrovata uccisa in una casa a Morbio Inferiore, nel Mendisiotto: si tratta di un un 68enne cittadino italiano domiciliato nel Mendrisiotto la cui posizione è al vaglio.

L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis. Gli approfondimenti sulla dinamica dei fatti proseguono attraverso i rilievi tecnico-scientifici, la ricerca di tracce forensi e la raccolta di testimonianze.

Polizia Cantonale e Ministero Pubblico non hanno rilasciato informazioni precise sul decesso della donna, nelle note non si parla di omicidio ma di “rinvenimento del cadavere”, anche se ovviamente ora il fermo di una persona conferma l’omicidio.

Il cadavere della donna 65enne – cittadina italiana formalmente residente in Italia – è stato ritrovato in un’abitazione di via Campo Sportivo a Morbio. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Chiasso e dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), nonché i soccorritori del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto (SAM) che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto anche l’intervento del Care Team.