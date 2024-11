E’ stato arrestato l’uomo sospettato di aver ucciso una donna nel Mendrisiotto

E’ stato arrestato l’uomo che nella giornata di ieri era stato fermato in quanto fortemente sospettato in relazione al rinvenimento del cadavere di una 65enne cittadina italiana residente in Italia, avvenuto il 26.11.2024 in un’abitazione di via Campo Sportivo a Morbio Inferiore.

Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale confermano l’arresto dell’uomo, un 68enne cittadino italiano domiciliato nel Mendrisiotto. L’ipotesi di reato è di omicidio intenzionale.

L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis.