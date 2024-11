Eicma 2024: accanto a tanta Asia c’è il fiore del made in Italy

È una edizione con numeri importanti quella di EICMA 2024; 770 gli espositori, oltre 2.100 i marchi presenti che prevedono importanti ritorni a 110 anni dalla “prima volta”. Sono poi oltre 500mila le persone attese nel week end dedicato alle due ruote, il più importante al mondo parlando di questo genere di manifestazioni.

Galleria fotografica Le novità presentate a EICMA 2024 4 di 23

Spira un forte vento asiatico tra i padiglioni di Rho Fiera Milano, con le case orientali che hanno portato molte novità, spingendo molto sul mercato dell’elettrico. Ci sono anche moto molto “muscolose”, mentre sono poche quest’anno le bici elettriche, che parlano un linguaggio diverso da quello dei motociclisti.

Tra le più belle ed affascinanti moto svelate ad EICMA spicca la ‘varesina’ Meccanica Verghera, o MV Agusta, che celebra gli ottant’anni con molte novità, con l’ingresso di KTM come socio di maggioranza a indicare la strada. Rinnovata praticamente tutta la gamma delle super sportive, a partire dalla MV Agusta Brutale RR Ottantesimo, la “controrotante”, così come la chiamano in riva al lago: tre cilindri, si presenta con novità meccaniche importanti, tra cui spicca tra le altre modifiche, la nuova frizione a 9 dischi, un ABS cornering regolabile e display TFT da 5,5 pollici, stupenda nella sua livrea rosso Ago-argento Ago con nuovo logo heritage.

MV Agusta Brutale 1000 RR Ottantesimo presenta invece sospensioni Ohlins EC 3.0 gestite da piattaforma inerziale, che migliorano il controllo per la sorellina più “ruvida” di tutta la gamma, resa più grintosa da un utilizzo ancora più diffuso della fibra di carbonio. MV Agusta F3 RR Ottantesimo è un vero e proprio tributo alla storia sportiva della casa di Schiranna, capace di mettere in bacheca 37 titoli mondiali: con questa moto si ritorna alla colorazione classica, mentre il sound è garantito da uno scarico Akrapovic.

Ancora: MV Agusta Superveloce S Ottantesimo propone anch’essa grafiche rinnovate, uno scarico Arrow ed un cerchio posteriore vistoso ma elegante che, assieme ad altri accorgimenti estetici la rendono decisamente molto bella. Novità in termini di tecnica e livree, praticamente per tutte le altre moto della casa fondata a Samarate.

Rimanendo all’ombra del Sacro Monte spicca l’ottimo lavoro realizzato da Rizoma per lo Scrambler Ducati 10° Anniversario Rizoma Edition, in cui l’azienda di Ferno ha contribuito a creare una Ducati da collezione prodotta in 500 esemplari, con una finitura in Metal Rose, combinata con lo Stone White e il nero. L’azienda varesina attiva nella progettazione e nella produzione di accessori premium per moto, ha realizzato una serie di particolari tra cui specchietti bar-end, serbatoio e impianto di scarico, che rendono unica ed accattivante questo bellissimo esemplare di Ducati.

Ariete, azienda varesina specializzata nella produzione di maschere, manopole e ricambi, ha portato in EICMA tra le altre cose, una nuova maschera disegnata, progettata e costruita dai Performance Master del marchio che ha la particolarità di non appannarsi e di restituire una visibilità perfetta. Fa parte della gamma “Power” e assicura prestazioni al top grazie ad un lente chiara in Lexan capace di garantire protezione totale dai raggi UV, abbinata ad un comfort di alto livello.

Allontanandosi dal lago è impossibile non estasiarsi al cospetto della nuova Ducati Panigale V4 2025, rifinita nella sua aerodinamica e migliorata sotto l’aspetto dell’elettronica. BMW torna a EICMA con la nuova R 1300 GS, che segna il nuovo standard delle adventure bike, grazie ad un propulsore ancor più potente e tutto quello che un centauro può chiedere in termini di tecnologie. A proposito di lunghe percorrenze Honda presenta la sua NT1100 con motore rinnovato, ampio parabrezza e borse dal volume incredibilmente capiente. Aprilia, tra gli altri modelli, propone Tuono 457, motore bicilindrico da 457 cc capace di mettere sulla ruota 47,6 CV, quindi ideale per giovani con patente A2.

Il più antico marchio motociclistico mondiale in produzione continua – Royal Enfield – propone per la prima volta nella sua storia un modello elettrico, il ‘C6’, moto dalle forme longilinee, e serbatoio sottile, sotto il quale si cela una batteria che dovrebbe garantire 150 km di autonomia. Molto bello il concept Benelli Trk 902 Xplorer, dalle forme grintose ed accattivanti, ed un bicilindrico da 100 CV con un grande potenziale viste le ottime performance di vendita della gamma TRK. Anche Lambretta si da all’elettrico, grazie a Lambretta Elettra, che ha l’obiettivo di mantenere il fascino dello storico marchio, rendendolo sostenibile grazie all’innesto dell’elettrico, con un motore ad alte prestazioni ed ampia autonomia.