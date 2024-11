Escursione sul Corno di Gesero: alla scoperta della storia e dei panorami tra Italia e Svizzera

L’escursione avrà inizio con un breve viaggio in auto da Roveredo Grigioni, passando attraverso i monti Laura e due gallerie militari, fino a raggiungere l’Alpe di Cadinello a quota 1800 metri. Da qui, il cammino si farà a piedi, lungo una vecchia via costruita dai militari e percorsa dai militi e cavalli per i rifornimenti durante la difesa dei confini nel periodo 1941-1945, fino a raggiungere alcune casermette a 2050 metri di altitudine.

Arrivati al Passo San Jorio, i partecipanti potranno godere di una vista spettacolare sulla zona, con una sosta per il pranzo al sacco, ammirando in lontananza cime celebri come la Grigna e il Monte Legnone. Dopo la pausa, il ritorno sarà attraverso il crinale, con l’arrivo alla Capanna Gesero, da cui si potrà godere di una vista panoramica sul Lago Maggiore e le valli limitrofe, come le Centovalli, la Leventina, la Mesolcina e la Calanca. In lontananza, i principali 4000 della catena alpina fanno da sfondo, con il Monviso che si staglia a sud.

Il percorso ha uno sviluppo totale di 500 metri di dislivello, una lunghezza di 12 chilometri.

PROGRAMMA

Difficolta: E, durata 4,5 ore senza pause.

In alcuni tratti in ombra il sentiero si presenta con della brina pertanto va percorso con cautela.

KMSF 21

Ore 7.15 ritrovo a Maccagno al monumento degli alpini

Ore 7.30 partenza

Attraverso il valico di Zenna raggiungiamo l’autostrada, verso San Bernardino uscendo a Roveredo. Si prende in direzione Monti Laura, arrivando ad Alpe di Cadinello passando dalle due gallerie. Trasferta in auto circa 75 min.

Accompagnatori : Christian Schwender 0041791539771 – Roberto Faccini 348 9809962

Si richiede: abbigliamento e calzature adeguate alla stagione (temperature invernali), pranzo al sacco, documento valido per espatrio, bollino autostrada. Escursione gratuita con condivisioni spese auto

Per iscriversi: la richiesta di iscrizione alla escursione dovrà essere inoltrata unicamente alla segreteria cailuino@cailuino.it da lunedì 11.11.2024 a venerdì 15.11.2024 alle 18 la quale provvederà a dare la conferma di partecipazione. Sabato e domenica iscrizioni chiuse. In caso di rinuncia alla partecipazione avvisare sempre con email a cailuino@cailuino.it oppure, qualora la rinuncia venisse comunicata solo nella mattina della escursione, inviare un WhatsApp ad uno dei recapiti degli accompagnatori citati sopra. In caso di meteo avverso escursione annullata (su decisione del capogita).