“Esg fa bene all’Impresa”: profit e non profit a confronto per il futuro delle aziende

Lunedì 11 novembre, nella sede di Irca spa in viale Danimarca 30 a Gallarate, si tiene l’incontro “Esg Fa Bene all’Impresa”, un evento che vede manager e imprenditori riuniti per discutere delle collaborazioni di successo tra il settore profit e quello non profit, con l’obiettivo di promuovere un’economia più sostenibile. (nella foto lavoratori di San Carlo Cooperativa)

Promosso dalla rete Labora.con, formata da organizzazioni come Abad, Arcisate Solidale, Cooperativa San Carlo e Solidarietà Servizi, l’evento punta a esplorare le possibilità di partnership tra profit e non profit nell’ambito dei principi Esg (Environmental, Social, Governance ), fondamentali per la crescita.

Dopo la registrazione dei partecipanti alle 17, ci sarà l’apertura dei lavori alle 17 e 30 che prevedono tre tavole rotonde. La prima inizierà alle 17 e 40 e sarà centrata sugli strumenti offerti dalla “Legge 68/99 e Convenzioni ex art. 14 Legge Biagi: strumenti efficaci per le aziende e le persone con disabilità” e alle Convenzioni ex art. 14 della Legge Biagi, che mirano a favorire l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

Tra i relatori di questa sessione Raffaella Cirillo del collocamento mirato disabili di Varese, Monica Parma di Lati spa, Marco Maroni di Elmec Informatica, e Sara Milanesi , head of Marketing and communications Exergy International.

La seconda Tavola Rotonda, prevista per le 18 e 10, si occuperà del tema “La collaborazione profit non profit per la valorizzazione socio-economica del territorio” per esplorare le collaborazioni tra settore profit e non profit come leva per la valorizzazione socio-economica delle comunità locali. Intervengono Jacopo Fusi , di Confindustria Varese, Aldo Montalbetti, presidente di Federsolidarietà Insubria, Marco Silanos, presidente di Compagnia delle Opere Insubria.

Alle 18 e 35 si terrà la terza tavola rotonda ispirata dal tema “Esg non è solo ambiente. Collaborazioni di successo che accettano gli obblighi normativi” L’ultima tavola rotonda si concentra sull’importanza di andare oltre il semplice rispetto delle normative in ambito Esg, sviluppando iniziative che creano valore aggiunto. Tra i protagonisti Massimo Cestaro, Chro (Chief Human Resources Officer) di Irca, Claudia Corno, amministratore delegato di Orco, Denis Buosi proprietario e pastry chef della Pasticceria Buosi, Maurizio Martegani, presidente della San Carlo Cooperativa. Modera le tre tavole rotonde Michele Mancino cofondatore e vice direttore di Varesenews.