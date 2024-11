Eurotek a un soffio dall’impresa: perde al tie-break a Milano e conquista un punto

La Eurotek UYBA Busto Arsizio ha disputato una gara intensa e spettacolare all’Allianz Cloud di Milano perdendo di un soffio, per 3-2 (25-18, 18-25, 25-20, 18-25, 15-10) contro la forte formazione della Numia Vero Volley. Sebbene le bustocche non siano riuscite a portare a casa la vittoria, hanno conquistato un punto prezioso grazie a una prestazione corale di grande carattere, che le ha viste rimanere competitive fino al quinto set.

Nel primo set, la UYBA ha faticato a trovare il ritmo: Milano ha imposto subito il proprio gioco, trascinata dalle prestazioni di Daalderop (6 punti) e Cazaute (5), chiudendo 25-18.

Ma le farfalle non si sono arrese: dal secondo set, hanno iniziato a ingranare, migliorando in battuta e alzando il livello del muro-difesa. Con Obossa incisiva in attacco, Pelloni in difesa e Sartori in crescita sia in attacco che a muro, la squadra di coach Barbolini ha preso le redini del gioco, portandosi in vantaggio (7-12). Kunzler, decisiva al servizio, ha segnato un ace (7-16) che ha sancito la fuga della UYBA, la quale ha chiuso il set 18-25 con un ultimo punto di Obossa.

Il terzo set è stato combattuto punto a punto fino al 12-12, quando Milano ha trovato l’allungo grazie a numerosi muri e alla solida Daalderop, che con gli assist precisi di Orro ha portato il set a favore di Milano con il punteggio di 25-20.

Nel quarto set, però, le farfalle sono tornate a combattere con aggressività: Sartori e Van Avermaet hanno guidato la squadra inizialmente, e con Kunzler sugli scudi la UYBA ha preso il largo (14-19). Piva ha chiuso il set con un muro vincente (18-25), portando la gara al tie-break.

Nel quinto set, Milano è partita subito forte, costringendo Barbolini a chiamare time-out sul 4-1. Le bustocche hanno provato a reagire, con Frosini che ha dato il proprio contributo sul finale, ma Milano ha mantenuto il vantaggio, chiudendo il set b e portandosi a casa i due punti.

A fine partita Benedetta Sartori, seppur dispiaciuta per il risultato, è orgogliosa di tutta la sua squadra: “Un po’ mi dispiace, perché credo che ci saremmo anche meritate di vincerla questa partita. Ad ogni modo credo che oggi abbiamo fatto una grande gara e dobbiamo essere orgogliose del nostro percorso. Certo, forse c’è mancata un po’ di esperienza, quella che a Milano sicuramente non manca. La squadra di Lavarini è costruita per vincere e anche stasera nel momento decisivo è stata impeccabile”.

Numia Vero Volley Milano – Eurotek UYBA Busto Arsizio 3-2

(25-18, 18-25, 25-20, 18-25, 15-10)

Milano: Cazaute 15, Gelin ne, Guidi ne, Marinova ne, Heyrman 14, Guerra, Orro 3, Danesi 12, Konstantinidou, Fukudome (L), Kurtagic, Sylla 8, Egounu 1, Daalderop 25. All. Lavarini.

Busto Arsizio: Howard ne, Pelloni (L), Van Der Pijl ne, Piva 14, Olaya ne, Van Avermaet 13, Morandi ne, Lualdi ne, Sartori 17, Obossa 16, Frosini 5, Kunzler 11, Boldini, Scola. All. Barbolini.

Arbitri: Piana – Luciani.

Note. Milano: ace 5, battute errate 12, muri 13, errori 22. UYBA: ace 4, battute errate 14, muri 10, errori 23. Durata set: 24, 24, 24, 24, 16. Spettatori: 3330