Fermati i ladri della spesa: in auto 8mila euro di merce rubata in supermercati di Arcisate e Lavena Ponte Tresa

Più di 800 articoli rubati, per un valore di 8mila euro. E’ quanto hanno trovato nell’auto di tre “ladri della spesa” gli agenti della Polizia locale di Arcisate, che nei giorni scorsi, durante un servizio di prevenzione di furti e altri reati predatori, si sono soffermati su alcune persone sospette all’esterno del Tigros di Arcisate.

Gli agenti, a bordo di una pattuglia “civetta” hanno osservato i movimenti di tre persone: da un’auto sono scesi un uomo e una donna, mentre una terza persona è rimasta al posto di guida in attesa. Un agente in borghese ha seguito i due che nel supermercato hanno riempito il carrello con vari articoli. Finito il giro e con il carrello pieno i due hanno iniziato le operazioni di uscita: per prima è uscita la donna, passando dalle casse automatiche e posizionandosi all’ingresso del negozio nei pressi del cancelletto automatico del reparto frutta e verdura. Al telefono intanto coordinava i movimenti dell’altro individuo facendolo uscire dall’ingresso, bypassando le casse ed eludendo i controlli.

I due, sempre al telefono e senza mai voltarsi, psi sono quindi diretti a passo svelto verso l’auto, dove però hanno trovato gli agenti, che li hanno fermati e controllati.

I due si sono giustificati dicendo di aver pagato ma di aver buttato via lo scontrino, ma è bastato un controllo del personale del supermercato per verificare che la merce (oltre 300 articoli vari, per un totale di 1.500 euro) era stata rubata.

Intanto sul posto è arrivato anche il personale della Polizia locale di Lavena Ponte Tresa e del Monte Orsa. Cosi in tutta sicurezza si è potuto procedere all’identificazione delle tre persone e a perquisire l’autoveicolo dove è stato rinvenuto altro materiale rubato al Bennet di Lavena Ponte Tresa: altri 500 articoli, per un importo complessivo di 5.500 euro. Con l’aiuto del direttore del punto vendita si è potuto ricostruire che a Lavena Ponte Tresa i tre hanno usato una strategia diversa: passando dalle casse automatiche la donna pagando pochi euro di spesa si era procurata lo scontrino necessario per aprire il cancelletto, da cui era uscito il suo complice con le borse piene di merce rubata.

Il bottino, in tutto oltre 800 articoli per un importo di circa 8.000 euro è stato subito riconsegnato ai due supermercati, in quanto c’erano molti articoli alimentari.

L’auto è stata sequestrata e le persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato e ricettazione in concorso. E‘ stato inoltre proposto all’ufficio Anticrimine della Questura di Varese il foglio di via per i tre stranieri, già noti per precedenti simili, che non hanno alcun legame con il territorio della Valceresio.

«Un’operazione che va ad inquadrarsi in una più ampia strategia di collaborazione tra i vari Comandi di Polizia locale della Valceresio – spiega il comandate della Polizia locale di Arcisate Andrea Odoni – Il prossimo Comando che entrerà a far parte dell’accordo, appena formalizzati tutti gli atti, sarà quello di Bisuschio».