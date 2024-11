Firmato l’accordo fra Trenitalia e Ferrovie svizzere, la Lombardia punta al raddoppio dei collegamenti con il Canton Ticino

E’ stato firmato a Milano l’accordo di cooperazione tra Trenitalia e le Ferrovie federali svizzere, durante il quale è stato presentato anche il restyling dei treni Tilo, rinnovati negli interni, nei servizi e nella livrea.

L’assessore regionale ai Trasporti e mobilità Franco Lucente, è intervenuto a Milano a margine dell’incontro per sottolineare l’importanza della collaborazione con le ferrovie svizzere e dei collegamenti con la Confederazione e in particolare con il Canton Ticino.

«Grazie ad un servizio ferroviario moderno ed efficiente la Lombardia e la Svizzera sono sempre più vicine, all’insegna di una interconnessione che coinvolge tutto il sistema dei trasporti – ha detto Lucente – Oltre alle iniziative promosse da Trenitalia per sviluppare ulteriormente la mobilità transfrontaliera, Regione Lombardia da ben 20 anni ha instaurato uno stretto rapporto di collaborazione con la Svizzera. I convogli Tilo sono il punto di riferimento per i viaggiatori che vogliono raggiungere il Canton Ticino e viceversa».

«I numeri parlano chiaro – ha aggiunto l’assessore – nel 2023 abbiamo trasporto 22,8 milioni di passeggeri, con un incremento del 19% rispetto al 2022. Ogni giorno sono 12.400 le persone che varcano i confini di Chiasso e Stabio/Gaggiolo. Un trend in continua crescita e presumibilmente i dati del 2024 saranno ulteriormente in aumento. Il nostro obiettivo è rendere sempre più frequenti i collegamenti ferroviari transfrontalieri. Vogliamo potenziare il servizio, rinnovando la flotta e le infrastrutture tra la Svizzera e le provincie di Varese, Como, Lecco, Milano e Monza. In particolare, stiamo lavorando per immettere nuovi treni Tilo sulla linea Como-Lecco per quanto concerne l’offerta transfrontaliera proveniente da Varese/Mendrisio e da Lugano/Mendrisio e vorremmo offrire ai viaggiatori un RE80 RegioExpress da Como per Milano ogni mezz’ora».