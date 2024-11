Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: una serata di riflessione e cultura a Gornate Olona

Venerdì 29 novembre alle ore 21.00, presso la Sala Civica di via Galizia 1 a Biciccera, la comunità di Gornate Olona celebra la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne con un evento significativo e ricco di spunti di riflessione.

Organizzata dalla Pro Loco di Gornate Olona, la serata si pone l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico su un tema tanto importante quanto attuale, attraverso parole, musica e immagini.

Il programma della serata

A condurre l’evento sarà Milena Pozzatello, che guiderà i partecipanti in un viaggio culturale ed emotivo articolato in tre momenti principali:

Presentazione del libro “Ali” di Lucia Tiziani: Un’opera che promette di emozionare e far riflettere, portando i lettori in un mondo di storie e significati profondi legati alla tematica della serata.

Musica al femminile con il “Trio con Brio”: La musica sarà un elemento centrale, con una performance che celebrerà la forza, la sensibilità e il talento femminile.

Esposizione di dipinti di Milena Pozzatello: La dimensione visiva arricchirà ulteriormente l’evento, con opere che daranno voce a emozioni e pensieri attraverso l’arte.

Una serata aperta a tutti

L’incontro è ad ingresso libero, per permettere a quante più persone possibili di partecipare a questa iniziativa di grande valore sociale e culturale.

Non è solo un’occasione per riflettere sul tema della violenza di genere, ma anche per promuovere l’importanza del dialogo, della cultura e della sensibilizzazione come strumenti fondamentali per costruire una società più giusta e inclusiva.