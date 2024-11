Gli studenti dell’Università dell’Insubria chiamati a eleggere i propri rappresentanti

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti dell’Università dell’Insubria si terranno nei giorni martedì 26 novembre (dalle ore 9:00 alle ore 17:00) e mercoledì 27 novembre (dalle ore 9:00 alle ore 14:00).

Saranno eletti i rappresentanti in diversi organi accademici, tra cui il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Nucleo di Valutazione, i Consigli di Dipartimento, il Consiglio della Scuola di Medicina e i Consigli di Corso.

Modalità di voto

Le votazioni si svolgeranno in modalità telematica, consentendo agli studenti di votare comodamente da remoto tramite il link che sarà disponibile sul sito dell’Ateneo e comunicato via e-mail agli indirizzi istituzionali degli studenti. Gli elettori potranno accedere al sistema di voto utilizzando il proprio PC, smartphone o tablet con le credenziali dei servizi web di Ateneo.

In alternativa, sarà possibile accedere alla funzione “Voto” presente nel menù Esse3.

Dopo aver selezionato la lista e, eventualmente, i candidati preferiti, sarà necessario confermare l’inserimento del voto nell’urna digitale.

Per le elezioni dei rappresentanti dei dottorandi nei Consigli di Dipartimento, non essendo previste liste, gli elettori potranno votare selezionando esclusivamente i nominativi prescelti. Anche in questo caso, sarà obbligatorio confermare il voto.

Ogni elettore potrà esprimere un numero di preferenze non superiore a un terzo delle rappresentanze da designare, arrotondato all’unità superiore.

Scrutinio e proclamazione

Le operazioni di scrutinio inizieranno il 27 novembre 2024 alle ore 14:30 e saranno trasmesse in streaming. I risultati verranno pubblicati dall’Ufficio elettorale centrale all’Albo dell’Università e sul sito web di Ateneo entro tre giorni lavorativi dalla chiusura delle votazioni.

Un’importante occasione di partecipazione

Le elezioni sono un momento cruciale di partecipazione attiva da parte degli studenti alla vita accademica, offrendo loro l’opportunità di contribuire al miglioramento dell’organizzazione e della gestione dell’Università attraverso i propri rappresentanti.

Tutti i candidati