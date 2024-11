“I 29 racconti”: ventisei scrittori uniti per Il Ponte del Sorriso

“I 29 racconti” è il titolo di un libro realizzato da ventisei noti appassionati di scrittura, che hanno aderito con entusiasmo al progetto narrativo volto a raccogliere fondi per Il Ponte del Sorriso.

Amore, sorriso, colore, bambino, volontariato, angelo, cura, magia… sono solo alcuni dei temi proposti alla creatività degli autori. Con fantasia e libertà di stile, essi hanno dato vita a un insieme di storie, personaggi, ambientazioni e suggestioni, capaci di emozionare e coinvolgere il lettore.

Questa raccolta unisce empatia, sorrisi e, perché no, qualche lacrima di commozione, contribuendo a creare un’alchimia tra parole, immagini e buone azioni. Il tutto è racchiuso in una copertina insolita e simpatica. Un libro che regala emozioni a chi lo acquista, a chi lo riceve e, soprattutto, porta beneficio ai bambini in ospedale. Perfetto anche come idea regalo natalizia.

«Sono davvero tanti i letterati che hanno deciso di mettere a disposizione la loro arte per sostenere i nostri progetti. Ne è nato un libro bello da leggere e che fa bene al cuore. A loro va il nostro più sentito grazie» ha dichiarato Emanuela Crivellaro, presidente de Il Ponte del Sorriso e autrice, su richiesta degli editori, del primo racconto, che narra un fatto realmente accaduto e ricco di emozione.

Ecco l’elenco completo degli scrittori che hanno contribuito al progetto: Abramo Vane, Alda M. C. Torri, Alessandra Stifani, Alessandro C. Boscarini, Angela Borghi, Annarosa Confalonieri, Antonella Dell’Aquila, Christine Mondello, Dafne D., Daniele Bin, Dino Azzalin, Donata Mary Potito, Elda Stifani, Elena Bulgheroni, Emanuele Forma, Ester Tognola, Francesca Ossola, Gianluca Fiore, Ingrid Confalonieri, Loredana Cocquio, Michela Bramaschi, Olga Riva Rovaglio, Paolo Negri, Silvia Frego Luppi, Silvio Raffo, Silvio Zerbi.

Il libro, pubblicato in collaborazione con Edizioni Il Cavedio, è disponibile al prezzo di copertina di 10 euro. Per acquistarlo, è possibile contattare Il Ponte del Sorriso al numero 0332 286946 oppure scrivere a fondazione@ilpontedelsorriso.com.