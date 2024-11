“I capolavori della musica nel loro tempo”, al Liceo Legnani di Saronno un ciclo di incontri con il M° Giulio Mercati

La musica più bella da ascoltare e da capire. Parte domani, martedì 19 novembre, al Liceo Legnani di Saronno un interessante ciclo di incontri intitolato “I capolavori della musica nel loro tempo”, condotto dal M° Giulio Mercati.

Cinque conferenze aperte a tutti (studenti, docenti, genitori e cittadinanza) dedicate ad alcune delle pagine più note e importanti del repertorio musicale di ogni tempo. Ciascuno dei capolavori scelti verrà prima di tutto collocato nel suo tempo, come frutto o come reazione a un’estetica dominante, posto accanto ai coevi capolavori letterari e figurativi, letto nel quadro del cammino di maturazione del compositore. L’opera sarà quindi analizzata nella sua struttura formale e quindi ascoltata, interamente o per ampie sezioni.

A condurre gli incontri una figura di rilievo del panorama culturale di Saronno, il M° Giulio Mercati. Nato a Saronno, è stato avviato alla musica all’età di sei anni dal nonno materno, il M° Lamberto Torrebruno, esponente di un’importante famiglia di musicisti; si è quindi perfezionato, in organo, composizione e clavicembalo, con musicisti di fama internazionale. Musicista versatile, è concertista assai richiesto e stimato a livello internazionale: come solista all’organo o al clavicembalo si è esibito in oltre venti paesi nel mondo, toccando alcune tra le sale concertistiche più prestigiose e tra le Cattedrali più importanti, dalla Sala Grande della Filarmonica di S. Pietroburgo alla Cattedrale di St. Patrick a New York. È altresì attivo come continuista e tastierista di diverse importanti formazioni, quali, tra le altre, l’Orchestra della Svizzera Italiana.

Giulio Mercati inoltre vanta numerose direzioni artistiche di rassegne prestigiose, delle quali è altresì sovente ideatore, in Italia, Svizzera e Spagna. È docente di Storia della Musica Sacra presso la Facoltà di Teologia di Lugano. Nell’agosto del 2021 è stato nominato Responsabile degli eventi musicali della Diocesi di Lugo (Spagna).

Queste le date degli incontri:

Martedì 19 novembre 2024, ore 15.30 – Johann Sebastian Bach: Concerto Brandeburghese n. 5

Martedì 3 dicembre 2024, ore 15.30 – Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonia n. 40

Martedì 14 gennaio 2025, ore 15.30 – Ludwig van Beethoven: Sinfonia n. 9

Martedì 11 febbraio 2025, ore 15.30 – Hector Berlioz: Sinfonia Fantastica

Martedì 11 marzo 2025, ore 15.30 – Johannes Brahms: Concerto per pianoforte e orchestra n. 2

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero e si terranno presso le aule della sede centrale del Liceo Legnani, in via Volonterio 34 a Saronno.

Il M° Giulio Mercati