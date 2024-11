I Lions e la Casa del Giocattolo Solidale assieme per dare il via ad un progetto solidale ambizioso “Una Casa – Mille Sogni”

I Lions Club della città di Varese e La Casa del Giocattolo Solidale ODV a partire dalle ore 19,15 di Giovedì 28 Novembre presso l’Istituto de Filippi a Varese presentano ai soci e sostenitori un progetto di solidarietà ambizioso e cruciale per la città: Una Casa – Mille Sogni.

Attualmente le attività ludico-ricreative, didattiche e di sostegno a bambini e famiglie con particolari bisogni gestite dai volontari della Casa del Giocattolo Solidale si svolgono nei locali di Via U. Merini a Biumo Inferiore: gli spazi sono ristretti, contenuti, e i bambini desiderosi di attenzioni sono tanti, sempre di più. Vi sono anche le famiglie, le madri, che con spazi idonei a disposizione potrebbero dedicarsi allo studio dell’italiano, alla preparazione all’inserimento nel mondo del lavoro, alla cura delle fondamentali relazioni sociali. Un luogo più generoso comporterebbe un maggior numero di persone accolte, attività più inclusive, la creazione di un vero e proprio punto di riferimento solidale per l’intera città.

Da qui l’intenzione della Casa del Giocattolo Solidale di ampliare sensibilmente gli spazi della propria sede, trovando un luogo adatto ad ospitare mille e più idee di 50 volontari determinati a mettersi a disposizione, donando respiro

e prospettiva anche a chi ha poche possibilità e affronta nel quotidiano condizioni economiche e familiari difficoltose.

Un incontro, uno scambio di idee con i Lions della città ha dato il via al progetto “Una Casa – Mille Sogni” che parte come raccolta fondi finalizzata al raggiungimento dell’obiettivo: l’acquisto e allestimento di un immobile accogliente e di qualità per i piccoli frequentatori. Il tema verrà affrontato durante la serata di presentazione di giovedì, passando per una sensibilizzazione e coinvolgimento dell’intera città con calendarizzazione di eventi ludici, momenti di festa e

condivisione durante i prossimi mesi sino al raggiungimento del traguardo finale.

Tutti i Lions Club di Varese, (Città Giardino, Insubria, Europa, Europae Civitas, Host, Prealpi, Sette Laghi, Varisium,

Satellite Palazzo Estense) che contano all’attivo quasi 300 soci in tutto, si sono posti questo grande obiettivo tenendo stretta nel cuore la memoria di un socio Lions recentemente scomparso, Roberto Figini, che col suo entusiasmo ha saputo innumerevoli volte motivare verso la meta.

La serata sarà dedicata alla presentazione della campagna solidale (è disponibile un sito web dedicato a cura di

dell’agenzia di comunicazione varesina BetoBee che supporta il progetto) e vi sarà un momento conviviale in cui confrontarsi vis à vis e condividere intenti, idee e passione nel progetto.

“Per un bambino, non esistono confini alla propria immaginazione: negli spazi dell’accoglienza e dello scambio di

esperienze, nella pura condivisione di bei momenti avvengono le creazioni di nuove speranze, di sogni… arriveremo

a mille!”