I prossimi 29 e 30 novembre Varesefocus apre le porte dei musei varesini

Varesefocus compie 25 anni e, per l’occasione, ha deciso di festeggiare aprendo le porte di alcuni dei luoghi simbolo della provincia, raccontati più volte nel corso di questi decenni sulle sue pagine, soprattutto quelle legate ai temi “Luoghi e Bellezza” e “Gita a”. Semplici lettori e abbonati avranno, dunque, la possibilità di andare alla scoperta di alcuni musei del territorio e del “dietro le quinte” dell’aeroporto di Malpensa, con ingressi e visite guidate gratuiti.

L’appuntamento è per venerdì 29 e sabato 30 novembre: due intere giornate durante le quali mostre, poli museali e lo scalo aeroportuale saranno a disposizione di ingressi riservati senza alcun costo per chi si iscriverà.

Per partecipare all’iniziativa sarà sufficiente:

scegliere la visita più di interesse (con relativo giorno ed orario) e registrarsi fino ad esaurimento dei posti disponibili, e comunque entro martedì 26 novembre;

compilare il form di iscrizione in ogni suo campo;

presentarsi il giorno della visita con una copia di Varesefocus oppure (se non si è ancora abbonati) sottoscrivere prima dell’entrata l’abbonamento alla rivista, che è totalmente gratuito.

Qui di seguito l’elenco degli appuntamenti disponibili, che vanno dal Nord al Sud della provincia, con relativi giorni, orari, luoghi di ritrovo e form di iscrizione. (Qualora non siano in contemporanea, sarà possibile iscriversi a più visite. Le adesioni verranno raccolte in ordine cronologico).

Di seguito il programma completo dell’iniziativa:

In seguito alla propria registrazione, verrà inviata all’indirizzo con il quale è stata effettuata l’iscrizione, a ridosso dell’appuntamento, una mail di conferma contenente informazioni e ulteriori dettagli.

Per esigenze organizzative e in virtù dei posti limitati invitiamo a comunicare l’eventuale impossibilità a partecipare, per consentire ad altri di prendere parte alle visite.

Altri appuntamenti in calendario saranno riservati esclusivamente ai titolari e ai dipendenti delle aziende associate a Confindustria Varese.

