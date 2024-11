Il meglio del podcasting e del giornalismo digitale a Glocal

Il podcast nel racconto giornalistico è uno dei temi che verranno affrontati nell’edizione 2024 di Glocal, il festival del giornalismo organizzato da Varesenews dal 6 al 10 novembre a Varese.

Due gli appuntamenti che avranno al centro il tema: il primo sarà l’8 novembre alle 21 in Villa Napoleonica dal titolo Cara Varesenews (qui per prenotare un posto) e il secondo la mattina (ore 9) del 9 novembre in Sala Campiotti di Camera di Commercio a Varese (qui per iscriversi) più incentrato su tutto ciò che è digital journalism.

Cara Varesenews

La serata dell’8 novembre Varesenews farà un regalo ai suoi lettori presentando una serie podcast di 9 puntate realizzato insieme a Chora Media. Il direttore di Varesenews Marco Giovannelli e la responsabile di Chora Live Francesca Milano racconteranno, insieme ai protagonisti e agli autori delle puntate, questa serie che ripercorre i 30 anni di Varesenews dal Circolino di Bosto a Materia, attraverso nove storie in cui è protagonista la comunità di riferimento del quotidiano online: dalla cronaca nera con la storia della strage dei Fornai nel 1998 fino a Vincenzo De Iacovo che da alunno della scuola elementare di Castronno è tornato nella scuola della sua infanzia per ridipingerla nella sua nuova versione di Materia. Un viaggio emozionante che toccherà luoghi e persone di tutta la provincia di Varese.

Digital Journalism e Podcasting

Il secondo appuntamento che avrà al centro il racconto audio (ma non solo) è più legato al mondo dei giornalisti. Francesca Milano di Chora sarà nuovamente protagonista per raccontare quella che è la principale realtà editoriale italiana di podcasting che ha saputo emozionare centinaia di migliaia di ascoltatori con serie come “Il dito di Dio” e “Elisa Claps” o con il recente lavoro dedicato alla valanga di Rigopiano, tutte serie firmare Pablo Trincia, ma anche con appuntamenti quotidiani come la striscia “Non hanno un amico” di Luca Bizzarri. Accanto a lei ci sarà Francesco Zaffarano, responsabile dei contenuti di Will, un’avventura editoriale che utilizza tutti i canali del digital journalism per veicolare un’informazione attenta, precisa e semplice ai lettori attraverso i social, le newsletter e anche i podcast.