Il mercato di Sesto Calende ha la data per il ritorno in centro: sarà dopo Natale

Il mercato di Sesto Calende ha una data per il ritorno in centro. Trasferitisi nella zona del campo sportivo nel maggio 2020, durante la pandemia, i banchi del mercoledì saranno nuovamente sul lungofiume a partire dall’8 gennaio 2025.

La fumata bianca per la data del rientro è arrivata in seguito l’incontro dello scorso mercoledì 6 novembre, quando l’assessore al commercio Giorgio Circosta e il sindaco Elisabetta Giordani si sono confrontati con gli ambulanti tra i banchi del campo sportivo dopo la pubblicazione della graduatoria per l’assegnazione degli stalli (circa settanta) stilata ad ottobre e la programmazione delle prove di rientro, che invece si terranno il pomeriggio pomeriggio di quest’inverno.

Se l’amministrazione dice di essere pronta al rientro in centro già «prima delle festività natalizie, gli operatori hanno indicato come ideale «il primo mercoledì dopo le feste».

Il prossimo passaggio amministrativo per completare l’iter di “rientro” prevede la fase delle assegnazioni. Come spiegato dal Comune, gli operatori, seguendo l’ordine della graduatoria stabilita dal bando, potranno scegliere il proprio stallo sulla planimetria predisposta in sala consiliare mercoledì 20 novembre, a partire dalle 16.

«È importante sottolineare che nessuno degli stalli sarà posizionato in Via San Bernardino, area ritenuta meno appetibile dagli ambulanti stessi, garantendo così una collocazione più funzionale e attrattiva per tutti – ribadisce ancora una volta la giunta, che già il 28 ottobre aveva comunicato una leggera ma significativa modifica alla planimetria del mercato -. Nei 10 mesi successivi al trasferimento, l’amministrazione valuterà eventuali miglioramenti della disposizione degli stalli, ascoltando le necessità degli operatori e dei cittadini. L’obiettivo è costruire una struttura definitiva che renda il mercato settimanale di Sesto Calende una presenza ordinata, vitale e sicura nel centro città. Con la collaborazione di tutte le parti coinvolte e grazie al dialogo costruttivo con gli ambulanti, l’Amministrazione è ora in grado di fornire tempistiche chiare per questo atteso ritorno».