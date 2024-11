Il territorio a sostegno della CRI di Luino e Valli: nuove sedie cingolate per l’assistenza

La Croce Rossa Italiana di Luino e Valli ha recentemente ricevuto un’importante donazione che permetterà di potenziare il servizio di assistenza e trasporto con l’acquisto di due sedie cingolate, fondamentali per agevolare gli spostamenti di pazienti in condizioni critiche o con difficoltà motorie. Questi strumenti essenziali saranno impiegati sia nei servizi di emergenza del 118 che nelle attività di trasporto per visite mediche, migliorando l’efficacia e la sicurezza delle operazioni dei volontari.

La prima sedia, una cingolata motorizzabile dal valore di 3.000 euro, è stata donata dalla famiglia Rancan in memoria del signor Giampaolo, scomparso lo scorso agosto, padre di Rachele e Rossella, quest’ultima volontaria della Croce Rossa. La moglie Sabrina ha voluto ricordare con questo gesto l’umanità e la generosità del marito, offrendo un contributo tangibile che rispecchia i valori di solidarietà che lui stesso incarnava.

“La famiglia Rancan, profondamente legata alla comunità, ha scelto di onorare la memoria di Giampaolo attraverso un dono che avrà un impatto concreto nella vita di molti” commenta il Presidente Luca Gentilini.

La seconda sedia cingolata motorizzata, dal valore di 5.000 euro, è stata acquistata grazie a una raccolta fondi trasversale, che ha visto la partecipazione del Rotary Club Luino Alto Verbano, della famiglia del dottor Duratorre, del Gruppo Maglia di Cremenaga, di alcuni privati cittadini e dagli amici carabinieri Giuseppe Pacelli, Mario Pavone, Giovanni Stallone e Rosario Niosi.

Un segno della forza della collaborazione tra realtà del territorio e privati cittadini, uniti dall’obiettivo comune di sostenere la Croce Rossa e i suoi servizi essenziali. “Il contributo di questi sostenitori dimostra ancora una volta l’importanza del sostegno reciproco e dell’impegno collettivo verso la salute e il benessere della comunità, oltre che la capacità di risposta della comunità di fronte ad iniziative tangibili come l’acquisto di questo importante presidio sanitario” ha continuato Gentilini.

Le due sedie cingolate rappresentano un avanzamento significativo per i servizi della Croce Rossa di Luino e Valli, che ora potrà contare su strumenti all’avanguardia per rispondere con maggiore rapidità ed efficienza alle richieste di aiuto. Le nuove attrezzature saranno un supporto prezioso per i volontari, agevolando il trasporto in sicurezza dei pazienti in situazioni complesse.

La Croce Rossa di Luino e Valli esprime la propria profonda gratitudine alla famiglia Rancan, al Rotary Club Luino Alto Verbano, al dottor Duratorre, al Gruppo Maglia di Cremenaga e a tutti i cittadini che hanno contribuito a rendere possibile questo risultato. Grazie a questi gesti di generosità, i volontari potranno continuare ad operare con strumenti sempre più adeguati, rispondendo ai bisogni della comunità con professionalità e dedizione. L’auspicio è che questo esempio di solidarietà possa ispirare altri a unirsi agli sforzi della Croce Rossa e a sostenere le iniziative volte a migliorare la qualità dei servizi offerti.